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李顯龍花10分鐘與民溝通疫情　隔日超市馬上免排隊

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▲李顯龍在臉書發出防疫宣導影片。（影／翻攝自臉書／Lee Hsien Loong） 

實習記者崔子柔／綜合報導

亞洲各國正忙於防疫，屏除日本海岸停靠的鑽石公主號，目前新加坡為中國以外確診病例最多的國家，但星國政府與民間的溝通有效抑制了恐慌性購買現象，提及惡化的可能性也豪不遲疑，得到專家讚賞。

新加坡總理李顯龍8日在臉書發布約10分鐘的談話，向民眾溝通「恐懼比病毒本身更具殺傷力」，新型冠病毒沒有像當年SARS一般致命，大多數人幾乎只是患上輕症。

李顯龍指出，政府會有足夠的物資供應，不需要囤貨。如果病毒大肆蔓延，政府會改變策略以避免醫院人滿為患，會「立即通報狀況」。

▲星國政府頗得民眾信任。（圖／翻攝自臉書／Lee Hsien Loong）  

此影片一出，星國隔（9）日就已經不見超市大排長龍的現象，根據《海峽日報》報導，雖然超市內仍有許多空貨架，但民眾排隊時間縮短，貨架上也有比前2天更多的商品，民眾不再爆買搶購一通。新加坡超市FairPrice也從9日開始實施購買限制，在武漢肺炎疫情期間，每人一次僅能購買4包衛生紙、2袋大米、4包泡麵，購買的蔬菜金額則不得超過50美元。

研究庶民對流行病和傳染病反應約20年的雪梨大學醫療倫理價值和法律中心講師胡克認為，李顯龍是「傑出的風險溝通典範」，將控制權還給那些覺得自己控制權受到威脅的人。

SARS專書作者、世界衛生組織風險溝通顧問亞伯拉罕則表示，李顯龍的談話如此奏效，是因為新加坡人對政府能力和透明度抱持很高的信任，李顯龍沒有隱瞞任何事實，談到情況可能惡化也毫不遲疑。

▼李顯龍在臉書發出宣導影片。（影／翻攝自臉書／Lee Hsien Loong）

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