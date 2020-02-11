新型冠狀病毒「炎熱潮濕」仍可存活！譚德塞：隔離是防疫最佳方法

▲菲律賓馬尼拉民眾排隊購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新型冠狀病毒讓全球各國如臨大敵，在疫情不斷擴散的情況下，世界衛生組織菲律賓分會（WHO Philippines）也在推特上回應網友疑問。推特中指出，新型冠狀病毒並不會隨著溫度提高或降低而消失，就算是在炎熱潮濕的地方都能存活。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也說，現階段「隔離」措施仍是最有效遏止疫情的方式。

WHO菲律賓分會在推特上公布一系列關於新型冠狀病毒的問答，指出病毒不會隨著溫度提高或降低而消失，不論是在炎熱潮濕，還是寒冷乾燥的地方都能夠存活；另外也提到，喝酒並不能預防感染，最有效的預防方法，還是勤洗手，並在咳嗽時確實遮掩口鼻，並且勿將擦拭後的衛生紙亂丟。

▲世界衛生組織菲律賓分會（WHO Philippines）推特。（圖／翻攝自推特／@WHOPhilippines）



對於各國不斷出現新的確診病例，各界開始懷疑「防堵隔離」的方式是否無效，譚德塞則在簡報會中表示，在病毒持續爆發的狀況下，這仍是最有效的預防方式，因為新型冠狀病毒的傳染力極高。流行病學家日前也指出，武漢肺炎可能會演變成像流感一樣，感染率驚人，但致死率不如SARS這麼高。

新加坡總理李顯龍則指，若是隔離每一個可能病例，當地醫院可能會不堪重負，因此星國可能會改變應對策略，「如果（武漢肺炎）致死率像流感一樣保持在低水平，我們應該改變我們的方法。」

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