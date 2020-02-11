中國資源很夠！僅提供技術支援…世銀行長：不會給予財務援助

▲世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）10日表示，目前世銀正與世界衛生組織（WHO）合作，向中國提供必要的技術援助，以對抗不斷擴散的武漢肺炎疫情；不過，馬爾帕斯也強調，不會向中國提供貸款，因為他們本身資源就很夠了。

馬爾帕斯接受訪問時指出，世銀正與WHO合作，向中國提供援助，以控制武漢肺炎蔓延，包括對過去的健康衛生危機提供建議，但並未計劃提供任何財務援助，因為中國本身擁有充足的資源，「我們都希望可以迅速解決中國的新型冠狀病毒問題，並在衛生、疾病與醫藥政策方面提供技術援助。」

世銀指出，其專家正在與中國有關部門進行討論，可能會在疾病監測、食品安全、疫情擴散，以及疫情對中國經濟的影響等方面提供幫助。銀行業消息人士向《路透社》表示，在中國，從外送服務到智慧型手機手機製造商等，有超過300家企業正尋求逾82億美元的貸款，以緩解武漢肺炎所帶來的收益衝擊。

世界銀行是二戰後為重建歐洲而成立，擁有約4700億美元資產，中國是最大的借款國之一，自2011年以來共發放了148億美元貸款，中國也是世界銀行的第三大股東，僅次於美國和日本。馬爾帕斯2019年上任後曾表示，中國本身擁有龐大的外匯儲備，所以不會考慮新的貸款。」《紐約時報》指出，中國1月份的外匯儲備為3兆1150億美元。

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