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她遭兒子10多年好友性侵　強壓沙發「逼脫底褲」逃進廁所…抬頭驚見詭譎笑臉

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

 ▲女子慘遭兒子的好友性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名58歲的母親，2005年遭到兒子自小一起長大的朋友性侵，她萬萬沒想到從小看到大的小男孩，竟有一天對她伸出魔爪，甚至在犯案之後，還到廁所不停對著她微笑。直到法官開庭時，這名性侵女子的男性仍表示「雙方是在調情的狀況下發生關係」，造成這名母親的心理傷害。

根據英國《太陽報》報導，湯普森太太（Carlyn Thompson）從侯斯林（Gregory Houslin）14歲就認識這個可愛的孩子，侯斯林與湯普森的兒子是一起長大的玩伴，回憶起第一次看到侯斯林時，湯普森太太表示，「他很有禮貌，看起來就是一個普通的十幾歲男孩，每天下班幾乎都能看到我兒子跟他在樓上玩、聽音樂，也很有禮貌地打招呼、分享學校的事情」。

直到2005年某日，侯斯林突然出現在湯普森家，湯普森以為只是來家裡作客，於是熱情的泡茶招呼侯斯林。兩人聊天聊了幾個小時，發現時間有些晚，湯普森暗示著侯斯林可以回家，但就在當下，侯斯林卻表示「我不會離開，我還想留下。」湯普森當下看了住在對面的兒子，發現兒子並不在家，這時侯斯林突然殘暴的抓住湯普森的手。

湯普森開始瘋狂尖叫，卻被侯斯林壓在沙發上開始非禮，甚至撕裂了湯普森的內衣褲，這時候她瘋狂大叫「救救我！我被性侵了」希望可以被鄰居聽到，「我從侯斯林小時候就認識他，從沒想到有一天他會這樣」。過了一段時間湯普森終於抓到機會跑到廁所報警，然而侯斯林卻沒有離開，甚至跟進廁所，站在她後方開始詭異的微笑。

湯普森接著奪門而出，剛好撞上前來的女警，侯斯林則是被當場逮捕，並被指控性侵罪、判刑5年半。湯普森花了幾年走出陰霾之後，有天和兒子在咖啡店遇見剛出獄的侯斯林。湯普森最後毅然決然放棄原本生活，搬回家與父母親同住。

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