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美國首波撤僑隔離將期滿　「社區居民恐慌」騷擾工作人員

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▲美國加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）接收195名撤僑進行隔離，工作人員遭附近居民騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情爆發，美國第一波武漢撤僑1月回國以後，住在加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）隔離觀察14天，目前沒有傳出任何確診案例，全數僑民預計11日順利回家。但附近一些居民卻因此恐慌，當面或在網路上針對基地職員發表「傷人言論」。當地衛生官員出面澄清，工作人員沒有與僑民接觸，呼籲民眾停止不必要的擔憂。

綜合CBS、NBC報導，加州河濱郡（Riverside County）衛生局10日發出公開信，呼籲民眾不要恐慌、擔憂。文中指出，數名基地工作人員仍穿著制服，卻被附近居民搭話，遭遇針對性的「傷人言論」，「令人無法接受，必須停止」。

河濱郡公共衛生官員凱澤（Dr. Cameron Kaiser）表示，部分社區居民關切疫情與隔離狀況，但已經把「不合理」的憂慮「帶進馬奇空軍基地工作人員與其家庭之中」，「個人和社群媒體上出現一些傷人的言論，卻往往根基於不正確或不完整的資訊。」

凱澤提到，基地內、外人員都不會增加接觸病毒的風險，「他們（僑民）所在的區域與基地工作人員完全分離……完全沒有接觸。」

▲美國撤僑專機抵達加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一班撤僑專機1月29日抵達馬奇空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務院1月29日安排一架撤僑專機，將195名僑民從武漢載回國內，經美國疾病管制與預防中心（CDC）命令，安置在加州馬奇空軍基地隔離。據了解，機上成員都是國務院工作人員與其家屬，目前沒有任何人傳出確診，預計隔離期將於11日結束。

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