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計畫露餡？聯合國報告：北韓2019年特別加強飛彈與核計畫

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▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

（中央社平壤10日綜合外電報導）

聯合國獨立制裁監督人員寫道：「2019年，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）沒有停止非法核子與彈道飛彈計畫，還持續加強，違反安理會決議案。」聯合國安全理事會北韓制裁委員會是在美國試圖與北韓重啟停滯的非核化會談時，收到這份長達67頁的報告，預計將在下個月公布。

根據《路透社》今天看到的聯合國機密報告，北韓去年持續加強核子與彈道飛彈計畫，違反聯合國決議案。報告又說，北韓也非法進口精煉石油，並在中國駁船協助下，出口價值約3億7000萬美元（約新台幣111億元）的煤礦。

北韓是自2006年起遭聯合國制裁，為了斬斷平壤核子與彈道飛彈計畫的金援，15個理事國組成的安理會過去幾年加強制裁。制裁監督人員說，為了再度規避制裁，北韓開始使用駁船，出口自2017年起遭禁的數百萬公噸商品。報告中提到，「儘管本身具有廣泛能力，北韓仍使用非法的外部採購手段，取得一些零件與技術。」

此外，報告內容中也提到，朝鮮民主主義人民共和國在2019年1月到8月間，出口了370萬公噸的煤礦，價值估達3億7000萬美元；北韓出口的煤礦約有280萬公噸，大部分是透過船對船轉運的方式，從懸掛北韓旗幟的船隻轉運到中國大型駁船。

聯合國監督人員表示，有一個理事國通報，北韓先前至少出口100萬公噸的沙到中國港口，價值至少達2200萬美元。制裁監督人員提到，北韓持續透過海上船對船轉運與直接交貨方式，非法進口精煉石油。

自2017年來，聯合國安理會限制北韓每年進口的精煉石油量不得超過50萬桶。監督人員說，美國表示，在去年1月1日到10月31日之間，平壤進口的精煉石油量超過限制「許多倍」。

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