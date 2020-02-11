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給妻子的生日禮成14天考驗　鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒

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▲▼ 武漢肺炎,鑽石公主號（Diamond Princess）。（圖／路透）

▲鑽石公主號目前位在橫濱港。（圖／路透）

文／中央社

一對搭上鑽石公主號遊輪的美國夫妻檔表示，原本生活中習以為常的小東西在船上隔離時都沒了，收到補給衛生紙如獲鑽戒，他們必須把這個困境當成生命中的一次歷險記。

來自舊金山灣區聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的高德曼（Carl Goldman）與妻子是當地一家廣播電台KHTS的經營者，他們以乘客的身份將身處鑽石公主號的隔離奇遇記做第一手報導，放在電台的網站上。

為了給妻子一份驚喜，高德曼事前訂了16天的遊輪行程，做為高德曼太太的生日與耶誕禮物，卻變成意外的延期之旅。

Quarantined at sea in Japan on diamond princess cruises, due to outbreak of Coronavirus, day 5, 9 to go

KHTS Radio 發佈於 2020年2月8日 星期六

原本載有3700多人的鑽石公主號曾經泊靠香港、越南、台灣等港口，2月1日抵達日本沖繩縣那霸，3日晚間返回橫濱，船上陸續有人確診武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）送醫，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫。

高德曼在隔離日誌寫道，「平常我們視為理所當然的小事都沒了，例如乾淨的衣服、電動牙刷充電器等」、「船公司為我們補給衛生紙，我太太對衛生紙的反應猶如收到鑽戒一般。」

「從第一天開始，我們決定把這個困境變成生命中的一次歷險，我太太現在可以當脫口秀諧星了，她用很少量的廁所衛生紙，並用吹風機烘乾衣服。」

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲先前消息指出，由專門醫師等組成的調查小組預計今日登船調查，防堵疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社，下同）

對於高德曼而言，這趟遊輪之旅確實是全新的經驗，他在隔離日誌第3天寫道，「沒有瓶裝水了，我們用艙房內的咖啡壺先煮水消毒、放涼再喝」；另外在船艙狹小的浴室洗澡盆手洗衣服。

時間倒回高德曼夫妻1月17日前往日本時，他寫著，「並未聽到新型冠狀病毒爆發的新聞，在航程每一次停泊，他們都要量測體溫才下船」；遊輪旅程的最後一天，船長宣布船上曾搭載一名80歲的香港男性遊客，這名遊客在香港下船4天後成為新型冠狀病毒確診病列。

船長以雙倍速度航行，比原先預定4日結束的行程提前12小時，於3日抵達橫濱港口，但是乘客無法下船，反而是日本衛生官員上船。

因為發燒被視為感染新型逛狀病毒的第一個指標，船上乘客若有人體溫超過攝氏37.5度，則被採檢唾液送到位在東京的實驗室。

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

隔離日誌第一天高德曼的心聲是，「到隔天早上之前，我們不會知道結果，但我們知道回家的計畫又要再改變。」

第二天有10人確診的消息傳來，高德曼查了日曆，預先跟妻子說「情人節快樂」，並自嘲寫道：「14天的隔離，對我們31年的婚姻將是考驗，電台的員工知道我們之所以能維持婚姻，是因為我們在不同樓層辦公，而且我經常一整天在辦公室外面。」

「這樣的（船上封閉式）隔離會更糟糕。」但他說很感恩至少他們是住在一間有陽台的艙房，每天可以呼吸新鮮空氣，「別的乘客沒有這麼幸運，包括很多銀髮夫妻，還有四個人擠一間房的家庭。」

「我無法想像他們的狀況，」高德曼接受10日更新的信使報（The Mercury News）採訪表示，「以及那些有小小孩的家庭，若是我一定很煎熬」。

高德曼說，最大的挑戰之一還包括受困在離家幾千哩的船上，仍必須協調工作上的事情，他感謝船公司準備三餐、補給物資，並增加免費的網路頻寬和電話服務。（編輯：韋樞）

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