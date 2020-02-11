WHO譚德塞：可能燒成大火　但全球疫情現在只是「火花」！

▲世界衛生組織總幹事譚德塞說明疫情狀況。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，中國死亡病例破千，國外也出現沒有中國旅遊史的病例。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日則在日內瓦告訴記者，在國外發現的一小部分病例可能釀成「更大的火勢」，但目前只是「火花」（spark）程度，「我們的目標仍然是抑制（疫情）。」

CNBC報導，WHO官員對於法國、英國的新確診感到擔憂，其中部分患者過去並未前往中國也感染。譚德塞10日在組織總部表示，發現這一小部分的病例，可能使得火花變成更大的火勢，「但目前只是火花。」他說，WHO呼籲所有國家利用現有的機會，來預防更大的火勢。

5名英國公民在法國一處滑雪度假村感染病毒，英國當局10日說明，新的病例與一名曾到過新加坡開會的英國男子有關。WHO全球傳染病預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）10日表示，約80名患者出現輕微感冒症狀，有15％患者最後感染肺炎，3％到5％患者則需要重症上的照顧。

《英國廣播公司》（BBC）報導，歐洲各國都出現感染病例，來到日本橫濱港，「鑽石公主號」郵輪確診人數上升到135人；而在北美，美國與加拿大也都有感染病毒的例子。

BBC觀察到，比起一開始從容的態度，譚德塞的最新說法出現明顯對比，他先前訪問中國時大力讚揚中方的防疫工作。他10日雖然說明現在的狀況還只是「火花」程度，但小火花也能導致一場大火，而近日出現未有中國旅遊史的人之間有傳播病毒病例，這讓人擔憂，「我們必須團結對抗病毒，保證疫情免於失控。」

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