新型冠狀病毒最長可存活9天　「黃金30度C」秒滅生存率…酒精是絕對殺手！

▲新型冠狀病毒存活期相當長。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新型冠狀病毒在國際出現越來越多確診，不少研究單位真的病毒、案例等進行研究，其中《每日郵報》報導，研究報告指出新型冠狀病毒可以在無生命的表面上持續生存，甚至在室溫下可以存活2小時至9天；而酒精與消毒水確實能對病毒出現消滅作用。

根據英國《每日郵報》報導，《醫學感染雜誌》（Journal of Hospital Infection）6日一篇研究結果公布，由德國格賴夫斯瓦爾德大學教授坎普夫特（Gunter Kampft ）教授領導團隊進行22項實驗研究，發現新型冠狀病毒在一般室溫下，可以生存2小時至9天，若是溫度趨於零下4度C則甚至可以生存1個月。

此外，研究團隊也指出，門把、大眾運輸交通工具扶手的表面，很容易沾上新型冠狀病毒，且傳染性是流感的4倍；然而這樣的病毒很容易被酒精或是漂白水殺死，但若未受到任何干擾，則可以在無生命的表面上存活相當長的時間。

研究人員特別指出，醫護人員的防護裝備用完必須即刻丟棄，因為病毒可以在上面存活至少兩天。而在「黃金溫度」攝氏30度，可以大大減低病毒的存活率。

《紐約時報》報導，紐約大學朗格尼醫學中心微生物暨病理學教授蒂耶諾（Tierno），一般外科口罩仍可能讓病毒從空氣中自縫隙中滲透；衛生專家也表示，餐桌、安全帶、椅子背帶都可能是病毒死角，而在非繼上根據國際航空運輸協會（IATA）報告，飛機上使用的高效微粒空氣過濾系統（HEPA），跟醫院手術室中使用的空氣過濾器同等級，可濾掉再循環空氣中的99％微生物，並定期換氣。

專家尤其指出，飛機上冷氣出風口千萬不要直吹臉鼻口，因為飛機上細菌最多的地方，就是冷氣口。