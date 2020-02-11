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新加坡國際會議集體感染　WHO：視為「超級傳播」太誇大

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▲▼WHO,新型冠狀病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲WHO認為，將新加坡國際會議或者其中一名英國商人視為「超級傳播」太誇大。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新加坡君悅酒店1月舉辦一場國際會議，與會者包括來自中國湖北省的人士，如今星國、南韓、馬來西亞與英國7名參加者確診感染新型冠狀病毒，被視為集體感染。其中一名確診的英國商人曾到訪法國滑雪勝地，又將病毒傳染給另外7人，但世界衛生組織（WHO）認為，將他或這場會議視為「超級傳播」言之過早，也過度誇大。

英國全球氣體分析公司Servomex於1月在新加坡君悅酒店（The Grand Hyatt Singapore）舉辦國際會議，15名星國人及94名外國人參加，其中2名韓國人、1名馬來西亞人與1名英國人回國以後陸續確診感染新型冠狀病毒，新加坡也出現3起曾參加會議的病例。

▲▼ 5名英國人和1名曾赴新加坡的遊客同住一間滑雪小屋後確診武漢肺炎。（圖／路透）

▲一名英籍確診病患參加星國會議以後曾到法國滑雪小屋，累計感染人數已達7人。（圖／路透）

上述病例中，英國商人會議結束以後，曾到法國阿爾卑斯山滑雪勝地「萊孔塔米訥─蒙茹瓦」（Contamines-Montjoie），1月28日回國以後才確診，但同住滑雪小木屋內的5人已感染武漢肺炎。英國與西班牙衛生當局2月9日又再證實，兩國各新增一起與他相關的確診個案。

新加坡當局將君悅酒店國際會議視為本土集體感染地點之一，歐洲已出現7起病例與該英國商人相關，外媒也紛紛指出，他可能是「超級傳播者」（Super-Spreader），意指感染了異常大量的接觸者。

倫敦國王學院臨床講師麥克德莫特（Nathalie MacDermott）說，「病毒傳播明顯便利，引發了人們的關注，參加會議的其他90人之中，有一些人可能也感染了病毒……也許會在母國引發傳染鎖鏈。」英國卡迪夫大學傳染疾病學者費里曼（Andrew Freedman）說，該名英國商人確實「將病毒傳染給異常大量的接觸者，因此，他可以被視為『超級傳播者』。」

但據《半島電視台》報導，世界衛生組織（WHO）認為，有鑑於目前受感染的人數相對較少，將這一名商人描述為「超級傳播者」既不公平也過度誇大。公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）也表示，「認為新加坡會議是一場超級傳播的活動，言之過早也誇大其辭。」

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