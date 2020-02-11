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WHO先遣隊赴北京　美國公衛學者：大部分非相關領域專家

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▲▼來自加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士。（圖／路透）

▲加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士將領導WHO先遣隊赴北京調查疫情。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散，世界衛生組織（WHO）於9日派遣「跨國先遣隊」前往北京，展開研究調查。但根據美國相關單位內部人士，團隊成員大多是日內瓦總部的成員，並非相關領域專家。美國公衛專家黃嚴忠提到，中國現在迫切需要頂尖的病毒學家與傳染疾病學家，盡快查明感染來源，才能遏止疫情繼續蔓延。

WHO於9日宣布，已派遣一支跨國先遣隊前往北京，由WHO資深醫師、加拿大傳染疾病學家與緊急狀況專家艾爾沃德（Bruce Aylward）領導，將協助調查疫情。據了解，此舉是總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月到訪北京時，與中國國家主席習近平等領導階層達成的共識。

《美國之音》報導，美國衛生及公共服務部此前曾推薦13名專家加入先遣隊，但沒有獲得北京方面積極回應。美國過敏與傳染病研究所學者盛宗梅透露，WHO派出的先遣隊中不包括美方提名人選，成員大多並非相關領域專家。

▲▼WHO,新型冠狀病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國公衛學者盛宗梅透露，WHO先遣隊成員大多是總部日內瓦的人員，並非相關領域專家。（圖／路透）

盛宗梅引述一名匿名學者的敘述指出，先遣隊成員由WHO日內瓦總部的人員組成，「他們大部分不是相關領域醫學專家，這次前往北京主要目的是尋求與中國當局合作的方法，將會針對中國對於疫情的應對、行動即時性與相關公衛策略展開調查。」

美國智庫「外交關係協會」全球公衛資深研究員黃嚴忠表示，中國疫情目前有兩大需求，一是大量醫療物資，例如口罩與防護衣，二是國際社會提供的專業防疫與醫療人員協助，「其中，當務之急是需要世界一流的傳染疾病學家和病毒學家，能夠幫助查明感染源……只有控制了源頭，才能根本解決問題。」

黃嚴忠強調，不能斷言先遣隊的表現，團隊仍可評估疫情與防疫措施的有效性，調查疫情爆發背景，向中國提供一些宏觀的政策建議。


►WHO公衛專家先遣隊抵達中國　與中方合作解答實際問題

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
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