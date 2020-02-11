新冠病毒冷氣房內活更久！ 　星國專家：多開窗通風曬太陽

▲專家呼籲多打開窗戶讓空氣流通。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，各國民眾積極採取防範措施。新加坡衛生部衛生科學長陳祝全教授10日表示，研究顯示新冠病毒在較冷和乾燥的環境下活動力強，在超過攝氏30度和80%濕度的情況下則無法長久生存，民眾應盡量不要開冷氣，多開窗戶讓空氣流通。

據《海峽時報》報導，新加坡國家傳染病中心傳染病科研與培訓中心主任賴建文指出，病毒在人體外本來就無法生存太久，若又處於潮濕悶熱的環境，一至三小時後就應該無法生存了，因此人們在戶外空間很難從路過的病患感染病毒。

▲新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／路透）

國家傳染病中心主任梁玉心教授表示，單靠臨床很難準確判斷一個人是否感染新冠病毒，因為新冠病毒最初的症狀是較常見的發燒和咳嗽等，一般要到第二周才會開始出現肺炎等更嚴重的症狀，「如果不知道自己感染了什麼病毒，最好是在家中休息，若病情仍未好轉，這就是預警，應該再次求診。」

新冠病毒和流感病毒的症狀相似，新加坡科技研究院研發了一種能同時檢測這兩種病毒的試劑；而早前也研發了一種單獨測試新冠病毒的試劑盒，並已分發5000盒給當地公共醫院。雖然能同時檢測兩種病毒的新試劑已研發完成，但當地醫院暫時還未打算採用，主要目標還是先診斷新冠病毒病例。

為了對抗2019新型冠狀病毒，全球許多科學家紛紛致力於開發藥物或疫苗。新加坡8名科學家10日也宣布，團隊正在開發武漢肺炎的疫苗，最快3個月就會展開測試，也就是給健康的志願者注射疫苗，監測副作用、觀察對免疫系統的影響。