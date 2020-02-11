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《華爾街日報》評武漢肺炎「中國就是東亞病夫」　惹毛中國外交部逼道歉！

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▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲武漢肺炎引發國際排華。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國面對武漢肺炎（新型冠狀病毒）蔓延，不少國家除了對中國祭出旅遊限制之外，經濟上也受到巨大衝擊。日前《華爾街日報》一篇專欄文章中以標題《中國真正的亞洲病夫》說明武漢肺炎已經使人們看破中國手腳，如今中國、國際局勢動盪，物價混亂，可能變成金融體系崩潰，可能讓之後中國政治局勢、乃至於全球狀態受到影響。

根據《CNBC》引述《華爾街日報》報導，3日華爾街日報「全球視野」專欄作家米德（Walter Russell Mead）以一篇標題為《中國真正的亞洲病夫》文章突然受到關注，其中內文提到，中國雖然看似強大，但武漢肺炎的疫情已經讓全球發現中國的另外一面，而疫情導致中國境內經濟、民生等問題，恐怕將影響到全球，最終中國更必須面對政治體制的考驗。

這篇文章刊登後，立刻引起中國方面的憤怒，中國外交部發言人華春瑩也表示，「這樣的言論相當不妥」並要求道歉。此外加州大學柏克萊分校的種族研究教授喬伊（Catherine Ceniza Choy）則表示，主流媒體以這樣的觀點發表文章，將可能引起更多恐慌與焦慮，以及讓世界對於華人、亞洲人的敵對情緒。

米德的文章更提到，中國這樣的狀況，恐怕將會讓全球政局平衡受到影響，「長遠來看，中國金融市場恐怕比華南野生動物市場更危險，數十年來，中國存在著貪汙、金錢交易、借貸等問題，作為一個足夠成熟的國家，應該要適當的調整自己的內部狀態。」

社會學家奧坎波（Anthony Ocampo）表示，目前約有400萬華裔美國人住在美國，其中很多都是移民，該篇文章內容對中國和華人是相當敏感的。

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