不斷更新／南韓新增1確診「累積至28例」　英2醫護遭確診「境內上升至10例」

▲武漢肺炎引發國際恐慌。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、張方瑀、丁維瑀、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

【09：08】

根據韓聯社報導，南韓新增一例確診，目前累積28例；此外，《Sky News》報導，英國衛生部門證實，2醫護人員被診斷出遭感染新型冠狀病毒，已進行隔離治療。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診162例（橫濱外海遊輪136例，日本境內26例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診28例

東南亞：6國

新加坡：確診43例

馬來西亞：確診18例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診10例

比利時：確診1例

德國：確診14例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

越南：確診13例

泰國：確診32例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診12例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診7例