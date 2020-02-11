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疫情衝擊…習近平退居幕後　紐時：獨攬大權也要負全責

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▲▼習近平發表談話。（圖／翻攝新華社）

▲中國大陸國家主席習近平在本次防疫中退居幕後。（圖／翻攝新華社）

記者張方瑀／綜合報導

自武漢肺炎疫情爆發以來，中國大陸由國務院總理李克強擔任對頭人，反觀中國大陸國家主席習近平則退居幕後，鮮少出席公開場合。《紐約時報》專文形容，這次的疫情是對習近平掌權的一大衝擊，病毒蔓延讓身為領導人的他難辭其咎；專家更指出，習近平的「消失」是因為他發現，獨攬大權的同時，也必須負起全責。

《紐約時報》8日撰文指出，武漢肺炎疫情對北京政府來說，除了是民眾健康問題的考驗外，也是習近平政治之路的一大挑戰，尤其是對他在過去7年裡所建立的威權體制的巨大考驗。政治作家榮劍（Rong Jian）表示，沒有人會質疑習近平掌權，但掌權的方式與後過，已經傷害了他的合法性和名聲。

習近平首次公開承認疫情是1月20日，武漢封城後2天才公開露面，在春節團拜會上也未提及武漢肺炎，而當局的對頭人皆由李克強負責；加州大學聖地牙哥分校研究中國政治的副教授史宗瀚（Victor Shih）認為，「政治上，我認為他（習近平）正在發現，總攬獨裁大權有不好的一面，那就是，在出差錯或出差錯的風險很高時，你也必須承擔所有的責任。」

▲大陸國家主席習近平（１０日）視察北京社區。（圖／翻攝 新華視點）

▲習近平10日視察北京社區。（圖／翻攝自新華視點）

《紐約時報》指出，習近平從螢光幕前消失，目的是和不良後果劃清界線，但這幾年他鞏固權力、排除政敵的做法，已經讓他沒有代罪羔羊，民眾沒有人可以指責，若情況處理不當，可能會影響到他2022年競選第3次連任中共中央總書記之路。

不過，華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）主任布蘭切特（Jude Blanchette）認為，儘管這場危機處理不當，要挑戰習近平的領導力仍困難，目前沒有證據顯示他已放棄權力；威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University）教授拉琴科（Sergey Radchenko）也說，當局正努力採取先前從未見過的措施來處理疫情，這種應對能力確實也會鞏固政權的合法性。

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