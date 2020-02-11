「鑽石公主號」長輩、慢性疾病患者可能下船　最快今上午離開

▲「鑽石公主號」還處於隔離狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

停靠在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」目前有135名確診感染新型冠狀病毒。《共同社》援引消息人士說法指出，日本政府考慮讓長輩、患有慢性疾病的乘客先下船，最快可能11日上午就離開。

知情人士11日透露，日本政府正在計畫讓老人以及慢性病患者離開「鑽石公主號」。日方先前要求，3600多名乘客與船員必須待在船上，隔離到2月19日，藉此避免疫情在國內蔓延。不過消息人士稱，高齡乘客與患有慢性疾病的乘客最早可能11日上午離開。

據報導，由於船上的乘客在隔離期間承受巨大壓力，日本政府才會有此考量。上周三的資料顯示，2666名乘客中約80％的年齡在60歲以上，其中215人更是高齡80多歲、11人90多歲。

非營利組織「醫療管理研究所」負責人Masahiro Kami說明，患有慢性疾病的長輩如果長期間被限制在狹小的船艙，可能會因為感到壓力，使得健康狀況迅速惡化，「他們很容易感染病毒，承受著生命危險。」他認為，有必要讓這些人優先下船。

一名男性乘客告訴《共同社》，雖然有許多人的健康狀況都在惡化，但民眾並未獲得全面的醫療照顧，「我們希望（政府）派出更多醫師、護理師與顧問。」該名乘客的年齡未知，他指出，船上的健康諮詢只有一個分機號碼，很難接通。

日本政府9日替750名糖尿病、高血壓患者運送藥品，但一名發燒的乘客依舊沒有獲得退燒藥。