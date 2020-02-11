旅客現場直擊！菲律賓突發禁令「台灣人拒入境」　黃衣男落地才知氣炸

▲菲律賓「一中原則」將台灣列為疫區拒入境，旅客氣炸。（圖／翻攝自臉書粉專「布萊N 機票達人」）

記者張靖榕／綜合報導

菲律賓民航委員會10日晚間無預警宣布，禁止14天內去過中港澳的旅客入境，基於「一個中國」原則，竟也離譜將台灣納入禁入名單。禁飛後第一架自台灣飛抵的長榮BR261，機上旅客下機才知道吃了閉門羹，必須原機返台，但得自行購票。

臉書粉專「布萊N 機票達人」11日凌晨貼文指出，菲律賓的禁令發布時，10日晚間10點10分從桃園機場起飛的長榮BR261，已經在半路上了，直到11日凌晨0點30分抵達馬尼拉機場，才被以禁令第一條，任何從台灣出發、不分國籍的航班，一律不得入境。

▲黃衣男要求工作人員不能這樣對待人，對方僅表示很抱歉。（圖／翻攝自臉書粉專「布萊N 機票達人」）

現場不知台灣籍旅客，也有不少外籍旅客感都相當不可思議及無奈；文章附上的一段影片來自現場旅客，當中海關人員拿著麥克風試圖安撫民眾情緒，並再三重申規定就是規定，台灣來的航班不得入境。一名穿著黃色帽T的男子氣得衝上前用英文大罵，「你不可以這樣對我們，你沒有權利這樣對我們。」

粉專引述提供影片的網友Viva說法，搭乘該班機的旅客若沒有先買好來回票，仍被要求需要自行購票回台，「但日期不限可以自己找最便宜的日期就可以上機。」

對於台灣無端受到禁令波及，網友紛紛留言「太扯了吧」、「真的觀感不好，無奈」、「太錯愕了」、「傻眼欸」、「傻眼不要去玩以後他們會後悔」。

其實長榮航班原訂時間起飛的話，能夠趕在菲律賓發布禁令前抵達，但因為機組人員因應疫情關係，需要直接飛來回班，沒有入境住宿，才會更改時間，只是沒想到消息突發導致落地才被拒絕。

目前約有150名台籍旅客受困宿霧、卡利波和馬尼拉等機場，全都在起飛後才得知禁令；我國駐菲代表處官員證實，確有150人被拒絕入境，代表處已經向大家說明狀況，也會全力協助交涉，安排返台事宜。

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