1.5億公民個資曝光！　美政府「信評公司遭駭案」起訴中國解放軍4人　

▲美國司法部長巴爾（William Barr）表示，政府已起訴4名中國軍人。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國信評機構易速傳真公司（Equifax）的資料庫檔案，2017年遭到大規模駭客入侵，導致將近1.5億名美國公民的個資外洩。美國司法部長巴爾（William Barr）10日受訪時表示，政府已對4名中國解放軍軍人提起告訴。

綜合路透社、CNBC報導，巴爾在記者會上指出這是美國歷史上最嚴重大規模個資外洩事件，而4名中國解放軍軍人和此事件有相當大的關聯，「這是蓄意入侵眾多美國人民的個人隱私資料」。

美國自2018年以來，逐漸轉移焦點到中國身上，並在自己國家體制內發現中國種種滲透和竊取現象，包括政府官員、商人和學術研究成果，而這次聲明是美國當局另一次對中國滲透勢力及間諜開拔的行動。

▲易速傳真公司資料庫遭駭，1.47億美國公民個資曝光。（圖／取自免費圖庫pexels）

易速傳真公司遭駭案，影響美國大約1.47億名公民，個人隱私曝光包括社會安全碼（相對於台灣身分證號碼）、出生日期，以及駕照資料等。

報導指出，這些駭客們在易速資料庫系統中花了好幾個星期，破解禁電腦網路後，大量竊取公司機密和個人數據，導致位於20國的34個伺服器隱密資料曝光。

美國政府採取行動力圖將駭客繩之以法，易速執行長貝果爾（Mark Begor）表示，該公司對司法部門終於採取調查致上感謝之意，「我們的聯邦法律和相關部門對網路犯罪─尤其是國家撐腰的犯法行為─如此嚴肅看待，讓人感到很安心。」

FBI副局長鮑迪曲（David Bowdich）在記者會上表示，目前尚未找到任何易速相關資料遭解放軍竊取的確切證據，但他同時也呼籲美國人，必須時時對保護自己的個資保持警惕，千萬不能自滿地以為敏感資料都已保存妥當了。