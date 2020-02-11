威力彩槓龜19次！南非破產4寶媽試手氣　花10元中2.3億爽翻：不工作了

▲賈桂琳（化名）花10元中2.3億元，投資報酬率破表。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非索韋托（Soweto）一名35歲女子賈桂琳（化名），僅僅花了5元南非幣（約新台幣10元）買了一張威力彩球彩券，竟幸運中了頭獎，總獎金1.14億南非幣（約新台幣2.3億元）。她說自己很少買彩券，但上班路上遇到排隊人潮，想試試手氣，結果人生從此翻轉，之後也不會再去上班了。

根據「news24」報導，南非負責營運威力彩球的伊圖巴彩券公司（Ithuba National Lottery），此前已經連續開了19次威力彩球，但最終都槓龜收場，於是躍躍欲試的南非民眾都想要試一試手氣。賈桂琳日前上班路過彩券行，看到隊伍大排長龍，於是也有了試試看的念頭。

「雖然我當下根本不知道頭獎獎金多少，但我變得好奇起來」，賈桂琳表示，「我開始在包包裡找零錢，看能不能也買一張。」她說自己在「威托父子咖啡店」（Victor and Son's Café）掏了5元南非幣買一張自選號碼。

事實上5元南非幣對賈桂琳而言並不便宜，她平日賺的錢只夠租下索韋托的一間後室（backroom），有時候甚至連房租都負擔不起，都要靠哥哥救急才行。儘管生活艱苦，賈桂琳仍希望能和4個孩子生活在一起，「孩子們住在我媽媽家，因為我必須去約翰尼斯堡（Johannesburg）上班，那之後我就一直沒辦法如自己所願的，花時間和孩子們膩在一起。」

如今從藍領階級一下躍升到富豪人家，賈桂琳很感謝，她能夠用這些錢養育孩子們，也讓她有時間能夠帶孩子上學、煮飯給他們吃，「這些是我長久一來，一直希望能擁有的。」

賈桂琳表示，不會再到原本的職位上工作了，對於當初嫌棄自己破產又沒好工作的前男友，現在「我已經等不及開著新車，從我男友身邊呼嘯而過。他看到我在車裡對他揮手，應該會一陣暈吧。」