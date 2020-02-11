印度2名武漢肺炎確診病患恢復良好　差1步驟就可出院

▲印度2名武漢肺炎病患恢復情況良好。（圖／路透）

中央社／記者康世人新德里專電

印度3名確診感染武漢肺炎病患中的2人恢復良好，經印度國家病毒研究所（NIV）克勒拉分所檢測病毒呈現陰性，只要NIV普恩分所的檢測結果也是陰性，病患將可出院。

媒體News 18報導，印度首位確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的女病患恢復狀況良好，她的最新檢體經送印度國家病毒研究所（National Institute of Virology，NIV）克勒拉（Kerala）分所檢測後呈現陰性。

克勒拉省衛生官員正等待國家病毒研究所普恩（Pune）分所對這名女病患檢體的檢測結果，如果結果也呈現陰性，代表女病患已康復，醫生可決定讓她出院。

印度首位確診感染2019新型冠狀病毒的女病患，是從武漢返回印度的醫學院學生，她1月30日確診感染後，就送入克勒拉省特里蘇爾醫學院（Thrissur Medical College）隔離治療。

這名確診感染的女病患曾與5人密切接觸，當局對這5人進行新型冠狀病毒檢驗後，都呈現陰性。

印度確診的3名感染武漢肺炎的病例，都是在武漢求學且一起回到印度。

此外，印度第2個確診感染武漢肺炎的病患，正在克勒拉阿勒皮縣（Alappuzha）隔離治療，恢復狀況良好，經NIV克勒拉分所檢測後也呈現陰性，

官員正在等候第2名確診感染武漢肺炎病例檢體在NIV普恩分所檢測的檢測結果出爐。

克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K.Shailaja Teacher）7日表示，在情況開始好轉後，克勒拉省3日宣布進入省級災害（state calamity）的狀態已撤除，但健康警戒仍然維持。

根據克勒拉省官方統計，共有74人從武漢返回克勒拉省，有3人確診感染2019新型冠狀病毒；截至4日，共有3252人接受監控與觀察，其中有34人接受病房隔離，其他人進行居家隔離觀察。