日考慮對鑽石公主號「3600人全送檢」！包括22名台灣人　確診病例達135例

▲厚生勞動省大臣加藤勝信指出，考慮對船上3600人全進行病毒檢測，以防止疫情在日本傳播。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合外電報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，目前船上已累計135例確診感染武漢肺炎。根據日本媒體今天（11日）最新報導，日本當局擬對船上剩下的3600人全部送檢，且認為感染很可能在船上蔓延。而船上有22名台灣人無法回台，透過管道回國求救，拜託政府幫忙，「希望能盡快救我出去。」

鑽石公主號郵輪截至6日確診人數為20人，7日大幅新增41名確診，8日再新增3名確診，9日再新增6例確診，10日更一口氣新增65例確診，使得確診人數來到135例。《FNN》今晨報導，新增的65例包括60名乘客和5名機組人員，目前尚未公布這些人的國籍，但據說包含日本人。

根據《NHK》今晨報導，日本政府表示，船上剩下的3600人繼續待在船上隔離的政策不變，也就是從5日開始要一直隔離14天直到19日。厚生勞動省大臣加藤勝信在記者會上指出，考慮對這3600人全進行病毒檢測，以防止疫情在日本傳播。

▲▼船上隔離的乘客走到外頭透氣。（圖／達志影像／美聯社）

《讀賣新聞》報導，越來越多的聲音要求船上3600人下船前都要送檢，加藤勝信說，必須考慮檢查機關的能力有限，「如果可以的話，我想進行（全部送檢）。」

目前船上有22名台灣人，根據《中央社》報導，一名台籍旅客尤姓男子透過管道求救，寫了一封信給總統蔡英文，向蔡英文懇求，他是一名殘障人士，今年已經75歲，每天被關在鑽石公主號的內艙，完全無法看到陽光，感到相當痛苦，希望台灣能盡快派人救他出去。

對此，我駐日代表處已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，交由副代表蔡明耀擔任召集人，目前已與日方接洽，雙方保持密切聯繫，一切仍要等待日方安排。

▲▼日本當局考慮對剩下的3600人全送檢。（圖／達志影像／美聯社）