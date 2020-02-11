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26歲美國妹為愛困杭州　和中國男友打電動共度武漢肺炎：不考慮離開.

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▲▼ 武漢肺炎影響,杭州西湖等景點超冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）

▲杭州因武漢肺炎封城。（圖／記者陳政錄翻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢肺炎疫情爆發導致中國近30城市封城，美國26歲女子奧翠莉（Gabrielle Autry）和中國男友居住的杭州也已經進入封閉式管理狀態，但她沒有登上美國的撤僑專機，而是一心決定留下來和男友共抗疫情。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，奧翠莉來自喬治亞州（Georgia），2018年到中國念書後認識了李姓男子，隨即熱戀交往，現在彼此已是對方的家人了。他們原本計畫要到香港去訂婚，但這時傳出武漢肺炎疫情，奧翠莉從美國媒體和知名論壇Reddit上得知疫情正在迅速蔓延，中國的媒體卻幾乎絲毫未提及國內情況。

奧翠莉和男友決定先進行自我隔離，盡量待在公寓不出門，以降低染上這個當時還未知的病毒的風險；數周後，杭州政府正式禁止要求民眾若無必要行程不得出門。奧翠莉表示，最近大樓警衛開始嚴格測量住戶的體溫，有次她出門拿寄來的日常用品，警衛就量了她2次體溫。回到家裡後，每天的日子都相當無聊，男友在家遠距工作，她則學習中文，休息時間兩人就打起電動遊戲，但至少他們在一起。

美國政府1月底就發布了旅遊禁令，嚴格禁止最近有中國旅遊史的外籍旅客入境，對有中國旅遊史的歸國公民也要進行14天隔離觀察。奧翠莉身為美國公民，曾有機會回到美國，遠離遭受病毒侵襲的危險，但她不願意離開，「我無法想像自己一個人生活在這種情況下」，她說，「（離開中國）這是我完全不會考慮的事情」。

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