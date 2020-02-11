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美眾議員推特PO賴清德合照　讚「台灣是我們最強的國際夥伴」

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記者黃翊婷／綜合報導

副總統當選人賴清德上週出席美國祈禱早餐會，與美國總統川普同場，掀起各界討論。結束華府行程之後，美國眾議員約霍（Ted Yoho）在當地時間10日於推特PO出兩張和賴清德的合照，並稱讚台灣是美國最強大的國際夥伴關係之一。

第一張照片中，約霍與眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）分別站在賴清德兩側，3人將手交疊在一起，對著鏡頭露出笑容；第二張照片中，賴清德同樣站在「中心位置」，與約霍、貝拉、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul），以及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）合照。

美國眾議員約霍（Ted Yoho）分享與賴清德的合照。（圖／翻攝自推特／Ted Yoho）

▼▲約霍推特全文。（圖／翻攝自推特／Ted Yoho）

美國眾議員約霍（Ted Yoho）分享與賴清德的合照。（圖／翻攝自推特／Ted Yoho）

約霍在當地時間10日於推特接連PO出這兩張照片，並表示很榮幸能和台灣的副總統當選人賴清德會面，相信台灣在全球的舞台上仍扮演很重要的角色，「同時也是我們最強大的國際夥伴關係之一」，他也很期待台灣未來在國際組織中能有活躍的表現，比如世界衛生組織（WHO）。

對於約霍隔空幫忙喊話，希望台灣加入WHO，我國外交部人員也透過推特留言表示，感謝約霍的友善以及支持，台灣早已準備好走入國際，也願意分享相關領域的專業知識，期望能幫助人們創造更好的明天，如果能夠加入聯合國或是WHO等專門機構，相信一定可以做得更好。

▼賴清德訪美期間曾出席國際宗教自由圓桌會議。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

▲▼賴清德出席國際宗教自由圓桌會議。（圖／翻攝賴清德臉書）

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