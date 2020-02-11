川普稱「武漢肺炎4月平息」：高溫會殺死病毒　專家1關鍵打臉

▲專家對新型冠狀病毒的了解尚未透徹。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新型冠狀病毒所引起的武漢肺炎，以中國為主要疫情災區蔓延至世界各地；美國總統日前發布推文表示，才和中國國家主席習近平通完內容「長又好」的電話，並盛讚習是個強壯的男人，能夠打敗疫情，尤其當天氣變暖，病毒就會轉弱，最終消失。然而川普一席話遭到專家打臉，有鑑於這次情況不同，天氣和病毒活動力的關係，還言之過早。

川普7日在推特上寫道，習近平是個「強壯、突出，和專心致志在率領眾人迎擊新型冠狀病毒」的領導人，並讚賞中國在數天內建好火神山和雷神山醫院，「沒有任何事情是簡單的，但…他會成功的，尤其是當天氣開始變暖，希望病毒能開始變弱，然後消失不見。」

川普維持一貫口吻表示，中國的防疫行動現在仍維持非常棒的紀律，而在習近平強力的引導下，行動最終會城公，「我們提供幫忙，和中國密切合作！」他在10日也重新強調，「病毒…一般會在4月消失」，「大致上高溫會殺死這類病毒」。

▲武漢肺炎肆虐中國境內。（圖／路透）

至於天氣是否真的會像川普所說，弱化病毒的活動能力，CNN引述專家的回答，「現在要說還太早，而且沒有人對新型冠狀病毒有足夠的知識可以評估其行為。」霍鐵茲（Peter Hotez）博士表示，若現階段就要推測病毒會因春天或夏天而消亡，實在太過魯莽；他說，專家對新型冠狀病毒的知識仍然非常匱乏。

「他的希望就是我們的希望」，范德比大學醫療中心的雪夫納兒（William Schaffner）博士說，當然事情能如川普所說的結束很好，「但我們的知識不足以推論事情會這樣演變」。

▲川普認為高溫會熱死新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

美國目前已有12例武漢肺炎確診病患，但目前發生大量傳染的機會非常低。儘管如此，川普政府仍然採取強硬的措施杜絕疫情蔓延，包括隔離觀察和發布旅遊限制，而其中原因正是新型冠狀病毒的不可預測性。

美國境內相當多人得了流行性感冒，人數比武漢肺炎還要多，卻沒有使政府繃緊神經的原因，在於流感有其慣性，致死率未較武漢肺炎高外，專家的掌握也相當全面。因此川普在推文上的說法很可能是為了穩定人心，疫情的發展仍有待專家盡速研發出疫苗，以及其他遏制擴散的方法。