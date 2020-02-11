　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼該航班的旅客滯留菲律賓機場。（圖／受訪者提供）

▲滯留在菲律賓的旅客拍下現場狀況。（圖／受訪者提供）

記者黃翊婷／綜合報導

菲律賓民航委員會10日晚間宣布，禁止14天內去過中國、香港、澳門、台灣的旅客入境，目前約有150名台籍旅客在抵達機場之後才知道此事。一名吳姓民眾表示，當下聽到廣播說防疫和海關人員仍在討論是否讓機上乘客入境，內心既生氣又無奈，「我們這一趟白飛了」。

快訊／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則　中港澳台禁止入境

快訊／菲律賓禁止「台灣人」入境　正式公文出爐

菲律賓10日傳出會遵循「一個中國」政策，將台灣列入禁止入境的範圍，雖然我國政府立即出面澄清，但網路上很快就有人貼出菲律賓政府的正式公文，禁止中、港、澳、台旅客入境。

公文譯文大意如下：

菲律賓政府基於「一個中國」原則，為防止武漢肺炎疫情擴散，即日起實施旅遊限制

1.除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者， 直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓。

2.除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，14天內曾經前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

3.菲律賓人也禁止來前往中國、香港、澳門、台灣。

▲▼菲律賓政府公文內容。（圖／翻攝自台灣航空福利社）

▲網路流傳的菲律賓政府公文。（圖／翻攝自台灣航空福利社）

根據《中央社》報導，目前約有150名台籍旅客被困在宿霧、卡利波、馬尼拉等機場，他們都是在飛機起飛之後才知道這項禁令；我國駐菲代表處官員證實，的確有150人被拒絕入境，代表處已經向大家說明狀況，也會全力協助交涉，其中106名滯留卡利波機場的旅客將搭乘原機返台，而滯留在馬尼拉機場的旅客應該會在11日上午10時45分搭乘華航返回。

一名人在卡利波機場的吳姓民眾10日晚間接受《ETtoday新聞雲》採訪，既生氣又無奈地說，自己是搭乘亞洲航空Z2 25航班飛往長灘島，降落之後所有乘客都被留在機上等待，廣播只說明防疫及海關人員仍在討論是否能讓他們入境，因為出發之前有看到政府澄清，以為禁止入境是謠傳，沒想到抵達當地才發現是真的，「我們這一趟白飛了」。

▼吳姓民眾與其他乘客都被留在飛機上。（圖／吳姓民眾提供使用）

▲▼菲律賓正式禁台人入境，台男卡在機場崩潰：8點明明說是謠言。（圖／吳姓民眾提供使用）

ET快訊
菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獨家／到菲律賓才被告知「禁止入境」！台籍正妹遭關小房間…外國人也受困

獨／菲禁台人入境！「卡2小時」仍在機上　台男曝機場現況崩潰：還說是謠言

快訊／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則　中、港、澳、台禁止入境

菲律賓正式禁台人入境！台女大生滯留宿霧機場…航空公司回應

快訊／菲律賓禁止「台灣人」入境　正式公文出爐

快訊／WHO公衛專家先遣隊抵達中國　與中方合作解答實際問題

關內艙「連窗戶都沒」！75歲台籍身障者困鑽石公主號　崩潰寫信：拜託派人救我

美眾議員推特PO賴清德合照　讚「台灣是我們最強的國際夥伴」

菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機場

獨家／到菲律賓才被告知「禁止入境」！台籍正妹遭關小房間…外國人也受困

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

《歌手》徐佳瑩演唱藏彩蛋　「我很想要再回到那個很簡單的心態」

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

太難聽？電話亭KTV唱一半斷電　他受創：這樣的評分方式很直接

寵物豬搗亂...宋茜大崩潰！　斥責牠「在家公主出外是豬」笑翻

新棉被剛買來...秒遭柴柴霸占　自己鋪床睡超爽：奴才的94我的

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

美眾議員推特PO賴清德合照　讚「台灣是我們最強的國際夥伴」

菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機場

獨家／到菲律賓才被告知「禁止入境」！台籍正妹遭關小房間…外國人也受困

獨／菲禁台人入境！「卡2小時」仍在機上　台男曝機場現況崩潰：還說是謠言

快訊／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則　中、港、澳、台禁止入境

菲律賓正式禁台人入境！台女大生滯留宿霧機場…航空公司回應

快訊／菲律賓禁止「台灣人」入境　正式公文出爐

快訊／WHO公衛專家先遣隊抵達中國　與中方合作解答實際問題

關內艙「連窗戶都沒」！75歲台籍身障者困鑽石公主號　崩潰寫信：拜託派人救我

波音737機翼斷兩截還滲油　載100人「硬著陸」後僅1人輕傷

美眾議員推特PO賴清德合照　讚「台灣是我們最強的國際夥伴」

香港爆武漢肺炎社區感染！疑糞管沒封傳病毒　62歲女鄰居確診

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

快訊／湖北武漢肺炎新增2097例、103死　累計31728人確診

全球射速最快「1分鐘16發」　俄國宣佈量產「聯盟-SV」榴彈砲車

菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機場

下波強冷空氣「很有機會達寒流」！全台急凍前先下雨　一張圖看2變天時間

口罩電鍋乾蒸能重複用！他照做慘剩「爆笑殘骸」　網秒解答：步驟錯了

台大教授陳志傑：口罩用越久「過濾效力越好」　指揮中心回應了

逃逸移工深夜搭計程車趴趴走　遇警盤查跳車遭壓制逮捕

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

公文出爐　菲律賓禁止台灣人入境

鑽石公主號日增66例　調查小組要登船了

鑽石公主號增至135例　船上台籍翁咳血

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

菲律賓禁台人入境　女大生機場遭擋

即／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則　

女兒難產死「丈母娘陪女婿顧小孩」　7個月阿嬤變繼母

75歲台籍身障者困鑽石公主號　崩潰求救

獨／落地被告知禁入境　台籍正妹困菲律賓

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」

快訊／WHO公衛專家先遣隊抵達中國

菲律賓禁台人入境　台男卡機場崩

俄羅斯波音737硬著陸僅1人輕傷

譚德塞：中國境外武漢肺炎確診冰山一角

更多熱門

相關新聞

即／湖北增2097例、103死　累計31728確診

即／湖北增2097例、103死　累計31728確診

武漢肺炎疫情持續升溫，截至10日24時為止，湖北省新增2097例、103死，累計31728例。目前仍在院治療25087例，其中：重症5046例、危重症1298例，

香港62歲女確診武漢肺炎　和第12例是鄰居

香港62歲女確診武漢肺炎　和第12例是鄰居

台大教授陳志傑：口罩用越久過濾效果越好

台大教授陳志傑：口罩用越久過濾效果越好

獨／落地被告知禁入境　台籍正妹困菲律賓

獨／落地被告知禁入境　台籍正妹困菲律賓

菲律賓禁台人入境　台男卡機場崩

菲律賓禁台人入境　台男卡機場崩

關鍵字：

菲律賓武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公文出爐　菲律賓禁止台灣人入境

鑽石公主號日增66例　調查小組要登船了

鑽石公主號增至135例　船上台籍翁咳血

加州男搭北捷戴「超狂口罩」防武漢肺炎

Albee范乙霏被爆料和張立東「同居半個月」　

阿滴向WHO公開喊話：台灣能幫上忙！3分鐘飆英文

她那邊長10cm粉瘤！醫猛抽「6針筒黃膿漿」臭爆了

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

電鍋乾蒸口罩「剩2條線」　網：少一個步驟

劉寅娜剪成短髮　粉絲震驚：11年來沒看過

洩露武漢肺炎病患接觸史　副所長被火速拔官+一大過

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

17年沒生病！72歲健美阿公「染武漢肺炎病逝」

爸媽武漢肺炎被隔離　卡被8歲兒刷爆

快訊／朱學恒喜獲朱小胖2.0！

更多

最夯影音

更多
經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除
電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

《歌手》徐佳瑩演唱藏彩蛋　「我很想要再回到那個很簡單的心態」

《歌手》徐佳瑩演唱藏彩蛋　「我很想要再回到那個很簡單的心態」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面