菲律賓無預警禁台灣人入境　150台籍旅客「到了才知道」滯留機場

▲滯留在菲律賓的旅客拍下現場狀況。（圖／受訪者提供）

記者黃翊婷／綜合報導

菲律賓民航委員會10日晚間宣布，禁止14天內去過中國、香港、澳門、台灣的旅客入境，目前約有150名台籍旅客在抵達機場之後才知道此事。一名吳姓民眾表示，當下聽到廣播說防疫和海關人員仍在討論是否讓機上乘客入境，內心既生氣又無奈，「我們這一趟白飛了」。

►快訊／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則 中港澳台禁止入境



►快訊／菲律賓禁止「台灣人」入境 正式公文出爐



菲律賓10日傳出會遵循「一個中國」政策，將台灣列入禁止入境的範圍，雖然我國政府立即出面澄清，但網路上很快就有人貼出菲律賓政府的正式公文，禁止中、港、澳、台旅客入境。

公文譯文大意如下：

菲律賓政府基於「一個中國」原則，為防止武漢肺炎疫情擴散，即日起實施旅遊限制

1.除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者， 直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓。

2.除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，14天內曾經前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

3.菲律賓人也禁止來前往中國、香港、澳門、台灣。

▲網路流傳的菲律賓政府公文。（圖／翻攝自台灣航空福利社）

根據《中央社》報導，目前約有150名台籍旅客被困在宿霧、卡利波、馬尼拉等機場，他們都是在飛機起飛之後才知道這項禁令；我國駐菲代表處官員證實，的確有150人被拒絕入境，代表處已經向大家說明狀況，也會全力協助交涉，其中106名滯留卡利波機場的旅客將搭乘原機返台，而滯留在馬尼拉機場的旅客應該會在11日上午10時45分搭乘華航返回。

一名人在卡利波機場的吳姓民眾10日晚間接受《ETtoday新聞雲》採訪，既生氣又無奈地說，自己是搭乘亞洲航空Z2 25航班飛往長灘島，降落之後所有乘客都被留在機上等待，廣播只說明防疫及海關人員仍在討論是否能讓他們入境，因為出發之前有看到政府澄清，以為禁止入境是謠傳，沒想到抵達當地才發現是真的，「我們這一趟白飛了」。

▼吳姓民眾與其他乘客都被留在飛機上。（圖／吳姓民眾提供使用）