獨家／到菲律賓才被告知「禁止入境」！台籍正妹遭關小房間…外國人也受困

▲黃姓旅客指出，下飛機後才被告知無法入境，感受相當差。（圖／受訪者提供）



記者柯振中／採訪報導

受到菲律賓禁止台人入境的影響，不少台灣旅客滯留在菲律賓的機場。一名黃姓台籍女旅客被困在宿霧機場，被告知「台灣人、台機不能入境」，目前被隔離在小空間內，完全無法離開。

黃姓旅客接受《ETtoday新聞雲》的採訪時指出，她10日晚間8點30分搭乘飛機，前往菲律賓宿霧機場，沒想到才剛落地，就被告知「菲律賓9點發布命令」，台灣人、台灣的飛機都不能入境，且同班班機還有歐美人士。

她提到，目前所有人都被隔離在小空間內，不能離開，只能等待菲律賓發放一些物資，至少要11日上午7、8點才能搭機返台，且時間不確定，機場工作人員無法給出正確答案。

▼除了受困小房間的旅客，還有台籍旅客被關在飛機上。（圖／吳姓民眾提供使用）



她說明，在登機前有看到相關消息，但當時外交部、中央流行疫情指揮中心都回覆「消息不屬實」，加上機場人員告知「沒有明確禁令」，所以心中稍微放心一些，沒想到落地時卻聽到這項消息，感受相當差。

她指出，頒布命令本來就需要一段時間，沒想到菲律賓政府才剛釋出消息，命令立刻實行，讓這些旅客相當措手不及，且她是自由行，大部分的旅費都已經支付，這些不能退費，等於要自行吸收。

此外，她還說，菲律賓的工作人員沒有安排安置、住宿的地方，僅搬了些椅子、提供水以及小零食，隨後要求這趟班機的旅客待在小空間內過夜等返航「現在大家都很疲累，想趕快返台……鐵椅超難睡，無奈」。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

▼菲律賓政府公文內容。（圖／翻攝自台灣航空福利社）

