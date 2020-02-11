獨／菲禁台人入境！「卡2小時」仍在機上　台男曝機場現況崩潰：還說是謠言

▲菲律賓正式禁台人入境，台男卡在菲律賓機場超崩潰。（圖／吳姓民眾提供使用）

記者趙蔡州／採訪報導

菲律賓政府10日傳出將遵循「一個中國」政策，把台灣也被列入禁止入境的範疇，儘管我國政府事後澄清「非事實」，但卻遭菲方發正式公文打臉。一名吳姓民眾11日凌晨接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，他表示目前人就卡在菲律賓卡利波（Kalibo）機場，菲國防疫人員及海關正在討論是否給入境。

吳姓民眾接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他10日晚間8時55分搭乘亞洲航空Z2 25航班飛往長灘島，但深夜11時30分飛機降落機場後，就一直沒有讓乘客離開「整機的人都在機上等待」、「只廣播說，目前正在等防疫人員及海關人員在討論，是否給予入境。」

他無奈說，自己搭乘飛機之前，曾經看到政府澄清，「菲律賓政府不給入境是謠言」，結果現在立刻就被打臉，讓他既生氣又無奈「我們這一趟白飛了」。截至記者11日凌晨1時30分截稿前，吳姓民眾仍待在飛機上等候。

▲吳男表示，搭乘飛機前曾看到政府澄清，「菲律賓政府不給入境是謠言」，結果現在立刻就被打臉。（圖／吳姓民眾提供使用）

根據《中央社》報導，中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男指出，根據這項禁令，台灣飛菲律賓航班仍可起降，但應只有菲國公民及持有永久居留簽證者能夠入境。長榮航空菲律賓分公司總主任張旭伸表示，根據禁令，台灣公民返台沒有問題，但將無法入境菲律賓，因此若是赴菲航班，台灣公民將無法登機。

▲菲律賓政府公文內容。（圖／翻攝自台灣航空福利社）