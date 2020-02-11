菲律賓正式禁台人入境！台女大生滯留宿霧機場…航空公司回應

▲受到菲律賓禁止入境的政策影響，女大生滯留在宿霧機場無法入境。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／採訪報導

菲律賓當局10日釋出重磅消息，指出遵循「一個中國」政策，將台灣列入禁止入境的範疇。雖然國內外交部回應，這項消息並非正確，但目前菲律賓政府已公布相關命令，也有台灣女大生滯留在菲律賓宿霧的機場無法入境的情況發生。

受到新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）影響，菲律賓衛生部副部長杜明戈（Eric Domingo）10日表示，參照世界衛生組織的地圖以及病例數量，能看見「台灣是中國的一部分」，目前國內限制中國旅客入境，因此也將台灣包含在內。

對於這項消息，外交部發言人歐江安回應，根據外交部掌握的資訊，這項消息並非正確，中央流行疫情指揮中心查詢後也澄清，這項消息不是事實。不過，根據菲律賓貼出的正式公文，只要是「持台灣護照」的民眾，就不能入境菲律賓。

▲女大生抵達宿霧機場，本來要到菲律賓玩，沒想到卻被禁止入境。（圖／ETtoday資料照）



由於事發突然，一名台灣女大生10日晚間8點30分搭乘亞航的航班，前往菲律賓宿霧，沒想到落地後無法入境，成為首批被禁止入境的台人，目前仍滯留在機場。女大生11日凌晨0點46分說，人已抵達安置區，現在正在取消訂房、船票等事宜，最快也要明天早上才能回台。

女大生的遭遇也讓網友感到不捨，紛紛留言打氣，「不要難過！要平安回來」、「請問回得來嗎」、「上一班九點多到的有順利入境」、「原本禮拜五要飛，追一個。」亞航粉專也出面回應，「辛苦妳了！z2 128（航班班次）的朋友抱一個（哭泣。」

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