快訊／菲律賓禁止「台灣人」入境　正式公文出爐

▲菲律賓禁止持「台灣護照」的旅客入境，正式公文出爐了。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州、賴文萱／綜合報導

為防疫武漢肺炎，菲律賓10日傳出將遵循「一個中國」政策，把台灣也被列入禁止入境的範疇，儘管我國政府事後立刻澄清「並非事實」。但有網友11日貼出一張菲律賓正式公文，內容顯示民眾「持台灣護照」將不能入境菲律賓。

目前有民眾在AirAsia桃機櫃台詢問，地勤人員表示「目前只收菲律賓籍乘客」。臉書也有已經飛達菲律賓馬尼拉的網友崩潰說，「我們是第一批被禁止入境的 現在被滯留在機場。」

▲AirAsia臉書公告相關的禁航消息。（圖／翻攝自AirAsia臉書）

另外，AirAsia臉書也公告，關於菲律賓禁止台灣護照入境新聞，AirAsia正等候菲律賓民航局指示，並也會努力為台灣旅客發聲，如果有任何確認會再公布於粉絲團，請大家先勿慌。

至於原搭乘AirAsiaZ2 128/129航班前往馬尼拉的旅客，AirAsia坦承卡關：「你應該在機場了，請遵循現場地勤指示，造成你們不便我們很抱歉但我們更措手不及。」

目前國籍航空飛菲律賓航班，華航有馬尼拉、原訂3月29開航宿霧；長榮則有馬尼拉及宿霧航線；台灣虎航有宿霧、長灘島、巴拉望（公主港）；星宇航空原訂4月6日開航宿霧。

另外，外籍航空如菲律賓航空、宿霧太平洋、亞航等也有許多台－菲航線，此禁令頒布後，恐將嚴重衝擊航班客源。

▼菲律賓禁止持「台灣護照」旅客入境。（圖／翻攝自臉書）