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關內艙「連窗戶都沒」！75歲台籍身障者困鑽石公主號　崩潰寫信：拜託派人救我

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▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲台籍身障人士困在鑽石公主號上，寫信向蔡總統求救。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

鑽石公主號船上目前已有135人確診新型冠狀病毒肺炎，船上有約20名台灣人無法回台，因此透過管道回國求救，拜託政府幫忙，「希望能盡快救我出去。」

根據《中央社》報導，一名台籍旅客尤姓男子透過管道求救，寫了一封信給總統蔡英文，向蔡英文懇求，他是一名殘障人士，今年已經75歲，每天被關在鑽石公主號的內艙，完全無法看到陽光，感到相當痛苦，希望台灣能盡快派人救他出去。

除了這起案例以外，還有名男乘客向媒體求救，他與父親住在沒有窗戶的內艙，連日出現咳嗽的狀況，父親更是咳出血來，下午聽到船上又有60人確診送醫，心中更是緊張，希望總統蔡英文能給予幫助，「真的要求不多，至少先讓家父出去，下船隔離。我能讓日本政府繼續隔離檢疫，希望您能給予協助。」

▼鑽石公主號已出現多例新型冠狀病毒肺炎確診患者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

除了上述兩人的求救信，知名魔術師陳日昇也透過臉書求援，他因為連日隔離，免疫力下降，嘴唇開始出現皰疹，狀況相當嚴重，希望當局能給予幫助，「不要忘記我們啊…。」

對此，駐日代表處已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，交由副代表蔡明耀擔任召集人，目前已與日方接洽，雙方保持密切聯繫，一切仍要等待日方安排。

至於醫藥品方面的需求，駐日代表處指出，目前日方已根據搭乘者的需求，發送急迫性較高的藥物，送出150人份的胰島素，截至9日為止，也送了600人份的醫藥品，接下來將按照順序發送，相關請求也正在連繫中。

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▼鑽石公主號船上確診人數持續增加。（圖／路透）

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）

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