財訊／李登輝的養牛夢　只差最後一哩路

文／郭瓊俐

毛色黑亮的牛群，一隻隻圈在不同的柵欄裡，廣大的牛棚聞不到一絲臭味，映著海岸山脈與中央山脈的空曠草地上，還有放牧的牛隻自由活動著。這群在花蓮兆豐農場被細心照料的黑牛，原來是台灣農業的祕密武器─日本和牛「但馬牛」原原種的後代。牠們即將肩負起建立台灣和牛品牌、創造台灣高端肉牛產業的重大使命。

發展台灣高端肉牛產業的構想，一直是前總統李登輝的心願，幾年前由李登輝基金會祕書長王燕軍著手執行。從戲劇性在陽明山找到19頭日治時代飄洋過海來台灣的和牛開始，到成立「源興居公司」（以李登輝祖厝為名）展開科學化配種與飼育肉牛，今年底第一代繁殖的牛隻可進行屠體調查，如果肉質符合和牛標準，將成為台灣第一組高端肉牛的品種。

日本和牛原生種 在陽明山現蹤

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擁有農業經濟學博士學位的李登輝，曾一手規畫和建立台灣的養豬業，還有一個「養牛夢」，希望建立台灣的肉牛產業，讓台灣的農業版圖更加完整。李登輝早期以農業經濟學者身分在農復會任職時，曾經負責一項台美合作的「肉牛計畫」，準備培育台灣的肉牛牛種，但計畫後來突然中止。因此，即使後來離開農復會轉任政治工作，一路當完12年的總統，退休後的李登輝還是對台灣建立肉牛產業一事念念不忘。

李登輝的養牛夢，最後意外交給軍人出身的王燕軍執行。接下這個任務後，王燕軍開始到處找牛、買牛，後來聽說陽明山擎天崗有日治時代留下來的牛，循線找到飼主。飼主告知，這批牛是日治時期政府單位從日本引進的和牛「但馬牛」，本來放在萬里的官方農場，由他父親負責飼養，日本政府撤退後，牛隻無人接管，父親把牛趕到有大片草原的擎天崗放牧吃草，陽明山國家公園成立後，陽管處同意牛隻留在擎天崗，但必須有人照料。

從父親手中接手照顧牛群數10年，老農年紀已大，兒子無意再接管，正愁這些牛的去處。王燕軍深入打聽這些牛的來歷，還親自到萬里山上查訪，找到日治時期官方「大嶺農場」的遺跡，證明老農的說法後，便將這19頭牛帶回承租場地養牛的兆豐農場。

為了照顧這19頭牛，王燕軍曾在牛舍旁的貨櫃屋住了3個月，日夜和牛群在一起，一開始連「牽牛」都不會牽，到後來所有的牛都認得他，給牛吃的苜蓿，他都要親自嚼一嚼，檢查新鮮度、纖維量是否符合標準。他說，台灣的養牛技術都著重在乳牛，缺乏專業的肉牛養殖經驗，除了向畜牧科系學者討教，自己還要上網研究資料，也從日本找技術支援。…(本文節自財訊600期，詳全文)

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