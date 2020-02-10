波音737機翼斷兩截還滲油　載100人「硬著陸」後僅1人輕傷

▲烏塔航空（UTair）一架波音737-500客機在9日發生降落意外。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯烏塔航空（UTair）一架波音737-500客機9日發生意外，機上載有94名乘客和6名機組人員，準備降落烏申斯克機場（IATA: USK）時發生風切，飛機在跑道上方15公尺大力降落，2個主要的起落架支稱桿都斷裂，機長使用機腹著地後在跑道上滑行，所幸飛機最後及時停下，機上人員緊急使用滑梯撤離。

發生意外的是註冊為VQ-BPS的波音737-500客機，烏塔航空表示，當時跑道結冰，在降落時又發生不可預測的風切，才會導致這次意外，幸好機組人員飛行經驗豐富，其中機長的飛行時數超過6900小時，副機長的飛行時數也超過3600個小時，多虧由於機組人員的及時和高度專業的行動，飛機得以保持在跑道上，直到完全停止為止。

▲乘客緊急使用滑梯逃脫。（圖／路透）

這架波音737-500客機在倫敦生產，機齡為22.3年，從2012年開始在烏塔航空服役。

根據航空新聞FlightGlobal報導，飛機使用「硬著陸」降落，機體在跑道上滑行後停止，機翼嚴重損毀，還有汽油流出，幸好沒有發生火災，只有1人受到輕傷，俄羅斯聯邦調查委員會已經使例行性的刑事調查，會盡快確定這起事件發生的原因。