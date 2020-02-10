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快訊／鑽石公主號台人求救「關內艙不見陽光」　船上台灣籍遊客咳血！

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武漢肺炎,新型冠狀病毒,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號數千遊客待在個人內艙隔離14天。（圖／達志影像／美聯社，下同）

►鑽石公主號即時twitter畫面紀錄（船上網友不斷無奈更新中）

中央社

因載過一名武漢肺炎確診香港人的鑽石公主號，停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，累計已有135人確診，船上約有20名台灣人，一名8旬台灣籍老翁連日咳嗽嚴重，今天咳出血來。

3日晚間返回日本橫濱港的豪華郵輪鑽石公主號就停泊在大黑碼頭外，進行海上檢疫隔離，今天新增65個俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，累計至今共有135個確診病例。

日本厚生勞動省一度宣布今天新添的確診病例是66個，後來訂正為65個。其中，60人是乘客、5人是船組員。

原本載有3700多人的鑽石公主號，陸續有135人確診被送醫，其中包括一名台灣女士。目前船上有19名台灣人及2名台灣籍工作人員。船客被要求在船艙的房間內隔離，最快19日才能下船。日本政府還在研議是否船上人員要下船時實施病毒篩檢。

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

一名台灣男性乘客今晚透過電話向《中央社》記者表示，他與80多歲的父親同住沒窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，尤其是他父親，今天還咳出血來，讓他這個做兒子憂心忡忡。下午得知船上又有60多人確診送醫，更是讓他感到很不安，很期盼船醫來為父親診斷病情，但船公司的方針是如果沒發燒就無法獲得篩檢。

他緊急請求船醫來看診，晚上約8時18分（台灣時間晚上7時18分），終於有2名穿著防護衣的人員來為他的父親進行篩檢，時間約10分鐘。

目前，船上似乎是先針對80歲以上長者進行篩檢。他手指著床單上那一團父親咳出的血跡給穿防護衣的人員看，可能對方不懂他所說的英文，並沒太在意。

受訪的這位台灣中年男乘客看到日媒報導日本乘客寫請願書給日本厚生勞動大臣，他說自己也手寫一封信要給總統蔡英文。

他寫道：「85歲老人家都咳出血了，病例又不停的增加，在這無陽光、無新鮮空氣的內艙，真的要求不多，至少先讓家父出去，下船隔離。我能讓日本政府繼續隔離檢疫，希望您能給予協助。」

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

另一位台灣籍乘客尤先生也用轉述的方式，透過人幫他寫信要給蔡總統，文中寫道：「今年75歲，我是殘障人士，自己一個人在內艙不見陽光非常痛苦，希望能儘快救我出去。」

鑽石公主號上台灣籍乘客所提出的要求，包括希望日本政府針對船上所有人進行病毒篩檢、希望政府儘早把他們接回國、需要降血壓藥等常用藥等。有些台灣籍乘客不知政府是否有聽到他們的心聲，因為沒有官員來聯繫。

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）

▲「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透，下同）

駐日代表處表示，已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，由副代表蔡明耀擔任召集人，目前代表處都和日方保持密切聯繫，一切待日方安排。

駐日代表處表示，有關醫藥品，日方已依據搭乘者所提出的需求，至2月9日為止，先發送150人份胰島素等急迫性較高的藥物，另截至9日，已搬入約600人份醫藥品，依序發送，10日仍持續儘速回應相關需求中。日方將持續優先考量乘客、船員健康及安全，提供必要情報，使搭乘者安心度過。

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）

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