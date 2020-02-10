再增66例！鑽石公主號密室隔離「恐怖擴散感染」遊客快崩潰　日本終於要登船了

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社，下同）



►鑽石公主號即時twitter畫面紀錄（船上網友不斷無奈更新中）

文／中央社

鑽石公主號郵輪至今已有逾130人確診武漢肺炎，為避免船上群聚感染繼續擴大，由專門醫師等組成的調查小組預計明天登船調查，所得結果將提供相關單位強化防疫對策。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，由於船上約3700人已有逾130人確診俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，造成其餘旅客及船組員到19日止都得待在船上接受觀察。

日本放送協會（NHK）報導，由傳染病預防的專門醫師與護理師等組成的日本環境感染學會，將於明天派遣調查小組登船。

調查小組成員主要以過去在避難所等地負責傳染病預防專家為主，登上鑽石公主號後將調查船上人員的生活環境，及包括消毒雙手等基本防疫對策是否適當等。

特別是船組員，由於在相同房間生活，且在船艙內移動的機會很多，調查小組將詳細調查。

日本環境感染學會將基於調查小組調查結果，跟鑽石公主號的船公司及厚生勞動省等單位商議，給予就必要防疫對策提供建議等協助。

日本環境感染學會理事長吉田正樹說，船上無疑正發生群聚感染，他們希望能透過學會力量給予協助，希望避免感染繼續擴大，也不要出現重症患者。

另外，雖然厚生勞動省日前表示，船上人員觀察期從5日起算2週，也就是至少得待到19日才能下船，但厚生勞動大臣加藤勝信今天說，正在研究是否在全部人員下船前進行病毒檢查。

由於能否完備一次對超過3000人進行病毒檢查的體制等仍是課題，一旦屆時真的對3000多人進行病毒檢查，這些旅客與船組員有可能要在船上多待一段時間。

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