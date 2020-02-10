譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對於「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎公開稱讚中國的防疫能力，但是談到全球的疫情時，卻顯得相當不樂觀，認為現在中國境外的確診病例只是冰山一角，無中國旅遊史的散播案例也逐漸增加。

譚德塞在推特上發文指出，現在已經發現好幾起無中國旅遊史的散播案例，這可能代表在其他國家已經廣泛散播，簡言之就是「我們看到的可能只是冰山一角。」

譚德塞在另外一則推文中提到，「正如同我昨天在媒體說的那樣，現在中國以外的病例似乎傳播得很慢，但可能會加快，防堵仍是所有國家所利用的戰略，所創造的機會之窗，為病毒可能進入提前準備」。

▲譚德塞對於中國境外的武漢肺炎疫情不樂觀。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學即時戰情儀錶板）

法新社報導指出，譚德塞對疫情做出這些警告後，世衛組織率領的國際專家小組10日也飛往中國，支援防疫行動。到目前為止，中國武漢肺炎確診人數已超過4萬人，死亡病例超過900人。

目前中國境外已有30個國家或地區出現確診案例，總數超過350例，菲律賓與香港出現各出現1起死亡病例。

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