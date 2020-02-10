　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對於「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎公開稱讚中國的防疫能力，但是談到全球的疫情時，卻顯得相當不樂觀，認為現在中國境外的確診病例只是冰山一角，無中國旅遊史的散播案例也逐漸增加。

譚德塞在推特上發文指出，現在已經發現好幾起無中國旅遊史的散播案例，這可能代表在其他國家已經廣泛散播，簡言之就是「我們看到的可能只是冰山一角。」

譚德塞在另外一則推文中提到，「正如同我昨天在媒體說的那樣，現在中國以外的病例似乎傳播得很慢，但可能會加快，防堵仍是所有國家所利用的戰略，所創造的機會之窗，為病毒可能進入提前準備」。

▲▼譚德塞對於中國境外的武漢肺炎疫情不樂觀。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學即時戰情儀錶板）

▲譚德塞對於中國境外的武漢肺炎疫情不樂觀。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學即時戰情儀錶板）

法新社報導指出，譚德塞對疫情做出這些警告後，世衛組織率領的國際專家小組10日也飛往中國，支援防疫行動。到目前為止，中國武漢肺炎確診人數已超過4萬人，死亡病例超過900人。

目前中國境外已有30個國家或地區出現確診案例，總數超過350例，菲律賓與香港出現各出現1起死亡病例。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

ET快訊
快訊／鑽石公主號台人求救「關內艙不見陽光」　船上台灣籍遊客咳
阿滴向WHO喊話：台灣能幫上忙　3分鐘飆英文「沒人該被排除在
快訊／威力彩4.65億　台北南港1注獨得！
那邊長10cm粉瘤！她痛到開腿走…醫抽「6針筒黃膿漿」臭爆：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／鑽石公主號台人求救「關內艙不見陽光」　船上台灣籍遊客咳血！

再增66例！鑽石公主號密室隔離「恐怖擴散感染」遊客快崩潰　日本終於要登船了

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

落雷劈死山地大猩猩「3屍4命」　世界瀕危物種僅存一千多隻

快訊／菲律賓擬禁止台旅客入境！菲國衛生部：台灣是中國的一部分

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」　大讚：台灣的天才IT大臣

檢測呈陰性！日女大生乘撤僑包機返國　坦言擔心周遭懷疑眼光

不斷更新／英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

快訊／鑽石公主號郵輪再增66確診！　全船累計136例

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

潘瑋柏吃飽了又繼續暴風進食　吳亦凡看不下去：你不胖誰胖！

多走樓梯！少用鑰匙、指甲按電梯　醫師曝用「原子筆」降低觸碰風險

全球都缺！政府效率高到無法想像　藥師吐心聲：別罵了，他們也無力

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

美送啦！大媽菜市場包圍罷韓志工 狂罵3分鐘「年輕人不學好！沒是非」

快訊／鑽石公主號台人求救「關內艙不見陽光」　船上台灣籍遊客咳血！

再增66例！鑽石公主號密室隔離「恐怖擴散感染」遊客快崩潰　日本終於要登船了

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

落雷劈死山地大猩猩「3屍4命」　世界瀕危物種僅存一千多隻

快訊／菲律賓擬禁止台旅客入境！菲國衛生部：台灣是中國的一部分

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」　大讚：台灣的天才IT大臣

檢測呈陰性！日女大生乘撤僑包機返國　坦言擔心周遭懷疑眼光

不斷更新／英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

快訊／鑽石公主號郵輪再增66確診！　全船累計136例

美投資人稱新冠肺炎為「中國病毒」！環時總編怒批要求道歉

快訊／鑽石公主號台人求救「關內艙不見陽光」　船上台灣籍遊客咳血！

照片「被盜用到增髮廣告」　張立昂一看傻了：我頭髮茂密

用《K.O.B.E.》譜寫成長故事　這些嘻哈歌曲都有Kobe身影

再增66例！鑽石公主號密室隔離「恐怖擴散感染」遊客快崩潰　日本終於要登船了

台灣首家！電影院祭防疫殺招　哈拉影城宣布「座位分隔法」11日上路

加州男搭北捷戴「超狂口罩」防武漢肺炎　不用排隊買還可重複使用

游錫堃搬《道德經》批共機擾台　非常不智、把台灣越推越遠

王力宏唱抗武漢肺炎新歌《堅信愛會贏》！　「恐懼前不孤單」：共分擔更堅強

亂丟學生家當被罵爆！武漢職校道歉了…承諾補償：為了防疫需要

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

鑽石公主號再增66確診！　全船累計136例

調查「武漢肺炎病毒」權威竟猝死

專家：英國有大爆發武漢肺炎風險

鑽石公主號環境惡化　日乘客手寫請願書

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」

鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散」

221萬費用太貴！印尼「不檢測隔離者」

女兒難產死「丈母娘陪女婿顧小孩」　7個月阿嬤變繼母

日研究：5成↑武漢肺炎患者被「無症狀感染」

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

鑽石公主號新增6確診身分曝光！

英專家：武漢恐50萬人染病

更多熱門

相關新聞

亂丟學生家當被罵爆！武漢職校道歉了

亂丟學生家當被罵爆！武漢職校道歉了

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情不斷傳出，雖然大陸湖北武漢為此準備方艙醫院，但床位數仍不足，因此緊急徵用學校宿舍。不過，工作人員徵用宿舍的時間有限，因此沒有妥善處理學生留在宿舍的物品，也因此引起學生的怨言，直呼「寶貝被當成垃圾」。而官方也緊急道歉了。

台灣線上參與WHO「閉門會議」　外交部：要簽保密協定

台灣線上參與WHO「閉門會議」　外交部：要簽保密協定

確診感染！武漢同濟醫院「林正斌教授」病逝

確診感染！武漢同濟醫院「林正斌教授」病逝

雙黃連口服液能治武漢肺炎不要輕信

雙黃連口服液能治武漢肺炎不要輕信

防治武漢疫情　長春石化贈漂白水

防治武漢疫情　長春石化贈漂白水

關鍵字：

武漢肺炎冠狀病毒旅遊史世界疫情譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

釀「衛生紙之亂2.0」　她大發疫情財

長髮妹疑朝門把吐口水！社區內30人確診武漢肺炎

17年沒生病！72歲健美阿公「染武漢肺炎病逝」

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

藍營立委發文　痛批醫界連署冷血

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

《想見你》3人謎團解開　陳韻如「死亡關鍵」曝光

洩露武漢肺炎病患接觸史　副所長被火速拔官+一大過

快訊／朱學恒喜獲朱小胖2.0！

《想見你》陳韻如「模仿黃雨萱」　他第一個看出破綻

快訊／繼北京又一線城市！　上海也「封閉式管理」

快訊／國1北上驚傳交通事故！居民傻：聽到蹦一聲

汐止和林口哪個潮濕？答案一面倒：電費破萬

扯！內湖副所長竟洩露武漢肺炎病患個資

實名制3天藥師賭爛了！「霸氣跑馬燈」連發4公告

更多

最夯影音

更多
新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味
結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面