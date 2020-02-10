日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

▲除了日本外，還有許多國家也積極與中國協商撤僑事宜。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

各國力抗武漢肺炎疫情，陸續啟動包機撤僑。日本外務大臣茂木敏充在10日表示，日本已經派出4架撤僑專機，包括中國籍家屬在內一共撤離763人，目前正在著手計畫第5架專機的事宜，希望能在周末前出發，預計人數會比前4次來得少，希望還滯留在湖北省的日本人，可以早日決定是否搭乘這次的專機。

日本派遣的第4架專機在7日上午抵達羽田機場，機上共計有198人，其中1人抵日後確診感染武漢肺炎，其餘檢測結果呈陰性的乘客目前正接受隔離。

▲日本外務大臣茂木敏充（圖／達志影像／美聯社）

在撤僑計畫中，日本也將中國籍家屬列入撤離對象內，造成一番討論。對此內閣官房長官菅義偉曾出面表示，以人道觀點來看，與日本國籍持有者有關係的人也應該要能被允許搭機。

雖然日本已經派遣4架撤僑專機，但還是有些許日本人滯留在中國，並申請希望能回到日本，所以當局才會有5度派遣的念頭。但茂木敏充也表示，滯留在中國的日本人已經少了很多，所以第5架專機的撤離人數會比前4次少許多。

此外，日本籍郵輪「鑽石公主號」停靠在橫濱港外已6天，共有3700人在郵輪上。根據日本厚生勞動省（厚生労働省）9日的報告表示，目前一共有70人確診罹患武漢肺炎，且由於郵輪上的人員在隔離期間無法下船，有1850名患有慢性病或有用藥需求的乘客，已向日本政府要求提供醫療用品。