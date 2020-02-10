　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了日本外，還有許多國家也積極與中國協商撤僑事宜。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

各國力抗武漢肺炎疫情，陸續啟動包機撤僑。日本外務大臣茂木敏充在10日表示，日本已經派出4架撤僑專機，包括中國籍家屬在內一共撤離763人，目前正在著手計畫第5架專機的事宜，希望能在周末前出發，預計人數會比前4次來得少，希望還滯留在湖北省的日本人，可以早日決定是否搭乘這次的專機。

日本派遣的第4架專機在7日上午抵達羽田機場，機上共計有198人，其中1人抵日後確診感染武漢肺炎，其餘檢測結果呈陰性的乘客目前正接受隔離。

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務大臣茂木敏充（圖／達志影像／美聯社）

在撤僑計畫中，日本也將中國籍家屬列入撤離對象內，造成一番討論。對此內閣官房長官菅義偉曾出面表示，以人道觀點來看，與日本國籍持有者有關係的人也應該要能被允許搭機。

雖然日本已經派遣4架撤僑專機，但還是有些許日本人滯留在中國，並申請希望能回到日本，所以當局才會有5度派遣的念頭。但茂木敏充也表示，滯留在中國的日本人已經少了很多，所以第5架專機的撤離人數會比前4次少許多。

此外，日本籍郵輪「鑽石公主號」停靠在橫濱港外已6天，共有3700人在郵輪上。根據日本厚生勞動省（厚生労働省）9日的報告表示，目前一共有70人確診罹患武漢肺炎，且由於郵輪上的人員在隔離期間無法下船，有1850名患有慢性病或有用藥需求的乘客，已向日本政府要求提供醫療用品。

ET快訊
口罩實名制延到「2月底或3月初」　指揮中心：直到日產量1千萬
快訊／國光客運雪隧爆胎撞上避車道　駕駛昏迷另有5輕傷
快訊／北捷板南線二度異常　南港－南港展覽館站單線雙向運轉
口罩每日增產85萬片「總產超過420萬片」　120萬片優先名
Live／口罩實名制每人2片藥局仍天天排隊　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

落雷劈死山地大猩猩「3屍4命」　世界瀕危物種僅存一千多隻

快訊／菲律賓擬禁止台旅客入境！菲國衛生部：台灣是中國的一部分

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」　大讚：台灣的天才IT大臣

檢測呈陰性！日女大生乘撤僑包機返國　坦言擔心周遭懷疑眼光

不斷更新／英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

快訊／鑽石公主號郵輪再增66確診！　全船累計136例

天空全變紅！科倫拉多州最大煙火創世界紀錄　跟Altis轎車一樣重

疫情暴露全球經濟「依賴中國」缺點　日經：可能損失650億美元

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

多走樓梯！少用鑰匙、指甲按電梯　醫師曝用「原子筆」降低觸碰風險

潘瑋柏吃飽了又繼續暴風進食　吳亦凡看不下去：你不胖誰胖！

全球都缺！政府效率高到無法想像　藥師吐心聲：別罵了，他們也無力

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

美送啦！大媽菜市場包圍罷韓志工 狂罵3分鐘「年輕人不學好！沒是非」

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

日本周末派第5架撤僑專機　茂木敏充：人數比前4次少

落雷劈死山地大猩猩「3屍4命」　世界瀕危物種僅存一千多隻

快訊／菲律賓擬禁止台旅客入境！菲國衛生部：台灣是中國的一部分

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」　大讚：台灣的天才IT大臣

檢測呈陰性！日女大生乘撤僑包機返國　坦言擔心周遭懷疑眼光

不斷更新／英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

快訊／鑽石公主號郵輪再增66確診！　全船累計136例

天空全變紅！科倫拉多州最大煙火創世界紀錄　跟Altis轎車一樣重

疫情暴露全球經濟「依賴中國」缺點　日經：可能損失650億美元

及早規劃孩子醫療險！壽險專家曝光「3大保單投保順序」：先從實支實付層層加保

武漢肺炎影響蔓延到3月！太妍3場台灣演唱會「全面延期」

綁住12星座這樣做！　雙子射手「情趣不可少」唐綺陽：陪他們一起冒險

阿滴向WHO公開喊話：台灣能幫上忙！　3分鐘飆英文「沒有人該被排除在外」

出道11年首次！劉寅娜剪成「耳下5cm」　粉絲震驚：沒看過短髮

譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」　無中國旅遊史散播增加

見證「湖北老鄉」雷軍式行銷！小米10無懼武漢肺炎2月13亮相

搭電梯回家！女子朝按鍵吐口水　住戶嚇傻報警…下場慘了

鴻海元月營收3645.66億元　較去年同期減少11.96%

粉絲最害怕「戀愛真人秀」重出江湖了！　製作單位：真實偶像情侶出演

國際熱門新聞

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

英國新增至8例確診　日鑽石公主號整船136確診！

鑽石公主號再增66確診！　全船累計136例

調查「武漢肺炎病毒」權威竟猝死

專家：英國有大爆發武漢肺炎風險

鑽石公主號環境惡化　日乘客手寫請願書

鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散」

日研究：5成↑武漢肺炎患者被「無症狀感染」

鑽石公主號新增6確診身分曝光！

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

221萬費用太貴！印尼「不檢測隔離者」

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

女兒難產死「丈母娘陪女婿顧小孩」　7個月阿嬤變繼母

英專家：武漢恐50萬人染病

更多熱門

相關新聞

專家建議啟動「台商防疫計畫」

專家建議啟動「台商防疫計畫」

台大公共衛生學院今（10）日邀請多位學者專家，召開抗2019-nCoV疫情說明會，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒）在大眾防疫措施上提出建言。台大公共衛生學院詹長權院長提到，建議政府下一步啟動「台商防疫計畫」，上上策是「不要互相往來最好」，減少接觸對於延緩疫情仍是有效方式

傳菲律賓禁台灣旅客入境　陳時中：還有一段路要走

傳菲律賓禁台灣旅客入境　陳時中：還有一段路要走

「陪病人員」可向醫院「登記」領口罩！

「陪病人員」可向醫院「登記」領口罩！

木村拓哉曬照為抗疫打氣　網喊：這個不行

木村拓哉曬照為抗疫打氣　網喊：這個不行

口罩實名制每人2片藥局每天搶買　20時指揮中心最新說明

口罩實名制每人2片藥局每天搶買　20時指揮中心最新說明

關鍵字：

武漢肺炎日本撤僑專機鑽石公主號茂木敏充日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

釀「衛生紙之亂2.0」　她大發疫情財

長髮妹疑朝門把吐口水！社區內30人確診武漢肺炎

17年沒生病！72歲健美阿公「染武漢肺炎病逝」

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

藍營立委發文　痛批醫界連署冷血

《想見你》3人謎團解開　陳韻如「死亡關鍵」曝光

快訊／繼北京又一線城市！　上海也「封閉式管理」

《想見你》陳韻如「模仿黃雨萱」　他第一個看出破綻

快訊／國1北上驚傳交通事故！居民傻：聽到蹦一聲

汐止和林口哪個潮濕？答案一面倒：電費破萬

快訊／朱學恒喜獲朱小胖2.0！

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

實名制3天藥師賭爛了！「霸氣跑馬燈」連發4公告

扯！內湖副所長竟洩露武漢肺炎病患個資

洩露武漢肺炎病患接觸史　副所長被火速拔官+一大過

更多

最夯影音

更多
新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味
結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面