落雷劈死山地大猩猩「3屍4命」　世界瀕危物種僅存一千多隻

▲山地大猩猩（Mountain gorilla）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

烏干達的姆加辛格國家公園（Mgahinga National Park）日前有3隻山地大猩猩（Mountain gorilla）遭到雷擊，其中1隻還是準孕婦，體內胎兒也因此死亡，總共造成4隻山地大猩猩喪生。大維倫加跨國界合作組織（Greater Virunga Transboundary Collaboration，GVTC）8日表示，根據屍體的損害程度來看，死亡報告需要花費2至3個星期。

死亡的山地大猩猩分別是3隻成年母猩猩和1隻幼年公猩猩，隸屬於由17隻山地大猩猩組成的赫瓦家族（Hirwa），在2019年8月才從盧安達（Republic of Rwanda）遷徙到烏干達的姆加辛格國家公園。

山地大猩猩學名為 Gorilla beringei beringei，是東部大猩猩（Gorilla beringei）的2個亞種之一，目前全世界僅存一千多隻，主要分布在中非與東非的數個國家公園內。

▲姆加辛格國家公園（Mgahinga National Park）。（圖／翻攝自Google Map）

根據BBC報導，GVTC的秘書長塞古亞（Andrew Seguya）表示，3隻母猩猩可以為瀕危的情形做出貢獻，對於族群的拓展有相當大的幫助，山地大猩猩在2008年全世界只有680隻，而在各個保育組織的努力之下，才可以達到目前的一千多隻，國際自然保護聯盟（IUCN）也才能把山地大猩猩從「極度瀕危」轉而認定為「瀕危」物種。

因為山地大猩猩身上有明顯的雷擊痕跡，目前初步判定是因雷擊致死，但確切的原因還是要等到死亡報告出來後才能確認。