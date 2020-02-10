日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」　大讚：台灣的天才IT大臣

▲日媒報導唐鳳是台灣的「天才IT大臣」 。（圖／記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎的疫情，在台灣引發了「口罩之亂」，政府祭出了健保卡口罩實名制之後，行政院政務委員唐鳳也跟民間的工程師合作，推出即時口罩存量查詢地圖的服務，讓民眾購買口罩時可以相對便利，日本的數位媒體網站mag2NEWS與財經媒體《東洋經濟新報社》也特別報導了唐鳳，甚至以「天才IT大臣」來比喻。

mag2NEWS報導指出，台灣38歲的「數位擔當」政務委員相當於日本大臣地位的唐鳳（Audrey Tan）在網路上被評為是「天才程序員」，他在應對武漢肺炎的「神應對」政策即時口罩存量查詢地圖，受到許多民眾的好評。

▲口罩即時存量地圖，是唐鳳與民間工程師自願者合作建置。（圖／翻攝自「口罩供需資訊平台」網頁）



報導指出，日本從1月下旬以來民眾一直在購買一次性的口罩，以預防武漢肺炎，造成全國的藥房都缺貨，鄰國台灣也遇到相同的問題，但是台灣只用了幾天的時間，與民間的工程師自願者建置了口罩存量地圖。

《東洋經濟新報社》1日的報導則指出，唐鳳12歲開始學習程式設計，15歲退出義務教育，19歲在矽谷創業，擔任過Apple等全球IT公司的顧問，被美國《外交家》期刊評為影響世界的百大思想家之一。

唐鳳當時接受《東洋經濟新報社》報導時指出，數位科技應該變得更加謙卑、更加貼近人群，並確保更多人能夠從數位科技中受益，因此老年人無須在IT世界中做出任何改變，應該是思考IT技術如何更貼近人類。

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