檢測呈陰性！日女大生乘撤僑包機返國　坦言擔心周遭懷疑眼光

▲ 日本第4架撤僑班機載回198人。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒疫情在中國爆發，各國紛紛派出班機赴武漢撤出僑民。日本第4架撤僑包機7日載著本國公民外及其中國籍家屬共198人回到東京，其中1人抵日後確診感染武漢肺炎。其餘檢測結果呈陰性的乘客目前正接受隔離，其中1名女大生接受NHK採訪，透露隔離設施內部狀況。

NHK報導，來自山口縣的2名女大生本在湖北省武漢留學，7日和其他滯留武漢的日本僑民乘專機回國，目前在埼玉縣和光市的國有設施接受隔離，其中1人10日上午接受採訪。女大生透露，她們2人第一次病毒檢測結果皆為陰性，「即使沒有症狀也可能已經感染病毒，所以得知檢查結果時暫時放心了。」

僑民確定檢查結果為陰性後便可踏出單人房，使用公用的茶水間，裡頭有熱茶和即溶咖啡。女大生曾在茶水間和3、4人短暫交談，對他們說道，「在沒有自由的狀況下還能這樣真是太感謝了」，且大家的表情都很明朗。

配合世界衛生組織提出的病毒潛伏期，他們最晚會在12.5天後接受第二次篩檢，若結果仍呈陰性，預計月底就能解除隔離。但女大生也擔心，即使檢查結果是陰性，周圍的人也可能會懷疑，對此感到不安。

另一方面，日本當局為防止病毒在境內擴散，本月1日起禁止曾停留湖北的外國人入境。NHK報導，截至9日共有36人被拒絕入境，另有12人自行撤銷申請，累計共48人未獲入境許可。