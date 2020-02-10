英國確診8例！衛生部：武漢肺炎釀「嚴重且急迫」威脅　指定2隔離醫院

▲英國撤僑目前皆在指定醫院進行隔離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國境內10日確診2019新型冠狀病毒共8例，這也讓英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）宣布，武漢肺炎疫情已經對英國公眾造成「嚴重且急迫的威脅」，並指出感染的人將被隔離，對公眾健康造成威脅的人也會被強制隔離，「這是防止病毒擴散最有效的手段。」

漢考克表示，英國政府將對新型冠狀病毒採取新的防護措施，「新型冠狀病毒的傳播，對英國公眾造成嚴重且急迫的威脅。」衛生部的聲明也指出，政府已經制定了相關規定，以確保公眾盡可能遠離病毒的傳播，「目前正在加強管制，有確診的病患一律隔離，若有染病可能也會強制隔離。

目前英國第二批自武漢撤離的僑民，皆在威拉爾半島（Wirral Peninsula）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）進行隔離，9日撤離的則在位於米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的肯茲山公園酒店（Kents Hill Park）隔離中；漢考克也宣布這兩間醫院為隔離指定醫院。

英國9日宣布國內第4起武漢肺炎病例，西班牙則出現第2起。官員指出，他們都是赴法國旅行時被感染。此前有5名住在萊孔塔米訥-蒙茹瓦小鎮滑雪小屋的英國人在法國確診，先前曾和赴新加坡參加商務會議感染的男子同住。

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