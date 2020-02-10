天空全變紅！科倫拉多州最大煙火創世界紀錄　跟Altis轎車一樣重

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國科羅拉多州魯特縣（Routt County, Colorado）斯廷博特斯普林斯（Steamboat Springs）在1月8日時，施放了世界上最大的煙火，煙火砲彈重達2800磅（約1270公斤）。施放煙火的團隊從去年就試圖打破世界紀錄，可惜先前因太早爆炸而失敗，如今終於在經過改良後成功了，讓整片天空都呈現漂亮的亮紅色。

據CNN報導，1月8日在斯廷博特斯普林斯當地是年度的冬季狂歡節，當天施放了重達2800磅（約1270公斤）的煙火，相當於TOYOTA「Corolla Altis」轎車的重量，其直徑則長62英寸（約1.58公尺）。

施放煙火的團隊從埋在翡翠山（Emerald Mountain）中的26英尺（約7.9公尺）長鋼管發射煙火砲彈，並以每小時300英里（約483公里）的速度射出煙火，其在空中上升了將近1英里（約1.6公里）後，才炸出美麗的花火。

團隊經理提姆.博登（Tim Borden）表示，「我們在這個項目投入了數百個小時，希望在接下來的幾個月中，我們仍會對這次的結果感到滿意。」另外，這次的煙火也成功打破了2018年阿拉伯所創下的「2397磅（約1087公斤）重煙火砲彈」紀錄，獲得金氏世界紀錄所頒發的獎狀。

提姆.博登也補充說明，其實他們團隊從去年就想打破世界紀錄，但「去年，我們認為砲彈的厚度可能還沒辦法支撐它到空中才爆炸」，因此今年為了預防萬一，便用60英里（約97公里）的大膠帶（tape）做了一個外殼，而這次也果真成功了。當煙火爆炸時，附近的天空和山脊全都染成亮紅色，非常壯觀。