天花板流下深褐色液體　竟是鄰居屍水...已往生一週

Tenants who reported ‘horrible smell’ and stains on the wall are shocked to find that it’s BLOOD https://t.co/UCyBwCMlUX — Daily Mail US (@DailyMail) February 10, 2020

▲天花板流下莫名液體，竟是屍水。（圖／翻攝自推特／@DailyMail）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國明尼蘇達州一間公寓的屋主麥可奎迪（AJ McCrady）近日發現家中總有股惡臭，天花板還留下深褐色的液體，最後發現竟然是樓上鄰居流下的「屍水」，而且死者已經往生一個星期。

根據《每日郵報》報導，麥可奎迪在推特分享，他住在阿波利斯的一間公寓，最近聞到家中出現的異味，總覺得身體非常不適，在注意到從天花板流下的深褐色液體後，請來幾位工人檢查是否有設備出問題，但他們最後發現是樓上鄰居在家中往生，而那流下的液體就是屍水。

麥可奎迪表示，原本以為是浴室漏水之類的情形，竟然是這種驚人的情況。警方提到，麥可奎迪鄰居的家中沒有可疑的凶器或痕跡，目前判斷死者應該是在睡覺時自然過世。