確診43例！新加坡研發武漢肺炎疫苗　最快3個月內展開測試

▲武漢肺炎疫情擴散，許多人戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

為了對抗2019新型冠狀病毒疫情，全球許多科學家紛紛致力於開發藥物或疫苗。新加坡8名科學家今（11日）稍早宣布，團隊正在開發武漢肺炎的疫苗，最快3個月就會展開測試，也就是給健康的志願者注射疫苗，監測副作用、觀察對免疫系統的影響。

新加坡媒體《海峽時報》報導，這8名傳染病專家在會中從科學、衛生等角度切入，詳細介紹現階段對抗2019新型冠狀病毒所做的工作，且新加坡「杜克-NUS醫學院」（Duke-NUS Medical School）及流行病防範創新聯盟（CEPI）目前正聯手合作，將會在新加坡展開疫苗試驗，相關作業預計在3個月內可以展開。

只不過，疫苗的開發與測試對患者的安全性、適用性需要一段時間。事實上，疫苗的工作原理是刺激人體免疫系統，從而針對病毒產生保護性反應，且通常需要數年的時間來研發，包括進行動物及人體臨床試驗、獲得有關部門批准的漫長過程。但杜克-NUS醫學院傳染病研究主任王林發（Wang Lin-Fa，譯音）表示，目前CEPI早已有所準備。

▲新加坡的2019新型冠狀病毒確診數為43例，其中6人的病情嚴重。（圖／路透）

此外，研發抗病毒藥物的研究也在進行當中。衛生部首席科學家陳祝全（Tan Chorh Chuan）表示，新加坡國家傳染病中心（NCID）正在與許多單位合作，要為重症患者重新調配現有的藥物。國家傳染病中心的David Lye表示，重新調配的藥物是在實驗室動物試驗中有效的藥物，可在人體上進行測試，但仍須進一步試驗來測試藥物療效。

國家傳染病中心執行董事Leo Yee Sin表示，目前已有19名感染者納入研究，將收集他們的血液、尿液、糞便等生物樣本進行分析。陳祝全說，「要打仗，必須要先了解敵人，這是一種新的病毒，你必須知道你在對付的是什麼東西。」