流感肆虐美國　去年秋迄今逾2200萬病例　 1.2萬人死亡

▲目前，接種流感疫苗仍是預防流感及避免發生嚴重併發症的最佳方法。(示意圖／記者張一中攝

國際中心／綜合報導

就在全球都緊盯著中國大陸的新型冠病毒疫情發展之際，另一種病毒在另一處大陸肆虐橫行，卻未獲得外界太大的關注。

每年秋冬季，流感病毒總會讓美國各地的醫生「心驚驚」。據美國「疾病控制與預防中心」(CDC)發布的最新資料顯示，儘管在2020年開年時的前兩周流感病例一度大幅下降，但踏入2月之前的一周，流感病例又開始增加，並且持續維持在高點。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，流感病毒幾乎在美國每個地區都很活躍，遍及45個州和波多黎各。CDC指出，A型流感和B型流感病毒的感染情況在整個季節大致相同，但最近幾周以來，A型流感的病例卻有增無減。 B型流感病毒較易感染的族群是年齡24歲以下的嬰兒、兒童和年輕人群，而A型流感則最常發生在25歲以上的人以及年紀較大的長者身上。

對於美國當前的流感爆發，田納西州納許維爾的范德比大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染病院醫生沙夫納(William Schaffner)說：「現在似乎又出現了兩種流感病毒雙重打擊的情況。」沙夫納指出美國各地都有流感病毒活躍的同時，也提醒人們要勤洗手，躲開咳嗽或打噴嚏的人。

CDC估計，自從去年9月29日流感季開始以來，美國至少有2200萬人感染，其中有21萬人需要住院治療，1.2萬人死亡。 該機構之前的資料更顯示：2010年以來，美國每年的流感病例在900萬至4500萬之間，跟流感相關的死亡人數在1.2萬至6.1萬之間。目前，接種流感疫苗仍是預防流感及避免發生嚴重併發症的最佳方法。