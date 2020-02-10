武漢恐有50萬人染病！　英國模型預估：疫情2月中下旬達高峰

▲穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國湖北省武漢市是這次2019新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區。據英國的數學模型預估，到本月中下旬的高峰期時，武漢可能至少有50萬人感染肺炎，流行率逾5%。

武漢市已自1月23日起封城，全市1100萬人口的行動遭嚴格限制。近日武漢的病例通報趨勢，與倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）用於預測這次疫情傳播態勢的初步數學模型大致吻合。

傳染病流行病學副教授庫查斯基（Adam Kucharski）今天在一封電郵寫道：「假設目前趨勢持續不變，我們仍預估武漢的疫情高峰在二月中下旬。不過還有很多不確定性，所以我對挑出單一峰值很謹慎，但根據現有數據，疫情高峰時在武漢的流行率逾5%。」

▼中國多個城市宣布封城、半封城或是實施小區封閉管理。（圖／路透，下同）

● 武漢當地流行率逾5%

庫查斯基表示，5%的流行率代表武漢屆時在疫情達高峰時每20人中至少有1人感染，但若未來幾天的感染趨勢放緩，流行率會下修。武漢5%流行率，相當於全市有50萬人染病，遠遠高於湖北衛生當局9日午夜公布的確診人數1萬6902人。

中國與世界各國的衛生當局都急切在等待，看中國這次如此大規模的隔離檢疫，能否擋住在武漢與湖北省的凶猛疫情。

武漢患者人數「可能遭到嚴重低估」。瑞士巴塞爾大學（University of Basel）研究人員巴特蓋（Manuel Battegay）在7日發表的一篇研究中指出，由於聚焦於數以千計的重症病例，輕度或無症狀患者可能大多未被計入，尤其在目前的流感季節。

世界衛生組織7日表示，在最初的約1萬7000名病例中，約82%是輕症、15%是重症、3%是危重症。

● 防疫若有效 新增病例2月下旬會大減

儘管傳染快速，紐約哥倫比亞大學梅爾曼公衛學院（Mailman School of Public Health）感染與免疫中心主任李普金（Ian Lipkin）表示，研究人員弄清楚與2019新型冠狀病毒有關疾病的各種面向後，疫情整體致死率很可能遠低於1%。

因協助防疫諮詢近日才從中國返回美國的李普金表示，輕症與無症患者都不包括在目前計算的病例內；他也表示過去幾天新增病例趨緩「極具意義」。李普金目前仍在14天的居家隔離。

李普金還說，目前的防疫措施如果有效，到2月第3、第4週應可見新增病例「大幅減少」，早春後天氣變暖也有助遏止病毒傳播。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）