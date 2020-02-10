221萬費用太貴！印尼「不檢測隔離者」：他們很健康　確診人數0





▲印尼武漢肺炎確診人數為0。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢肺炎情蔓延全球，許多國家都嚴陣以待，不過至今仍未傳出確診病例的印尼，卻在6日時表示，不需要對從武漢撤離的243名僑民進行檢測，因為所有的人都很健康；此外，若是要進行一次檢測，必須花上10億盧比（73,035美元），每人至少需要測試2次，以確保準確性，只有在被隔離者出現身體不適的情況才會進行檢測。

印尼2日從湖北省撤出238名學生，這群學生在返國之後被送到納土納群島的一處軍事基地中，進行14天的隔離。根據「亞洲新聞台（CNA）」報導，印尼衛生部高級官員溫德拉（Windra Waworuntu）6日在新聞發布會上說，將不會對從武漢撤離的243位僑民進行採樣檢驗，因為每個人都很健康。

溫德拉說，標準操作程序中（SOP）並沒有指出一定得從全部的人身上採樣進行檢測，如果這些人身體不舒服，並出現發燒、咳嗽等症狀，就一定會進行檢測，但如果都沒有相關症狀，為何我們還要試驗呢？

除了不對健康的人進行檢測，報導中也指出，對於印尼衛生部來說「成本是一個問題」。溫德拉表示，對現在所有正在隔離中的人進行檢測，一次必須花上10億盧比（約221萬元台幣）的前，而且每人至少需要測試兩次，以提高準確性，是一件很昂貴的事；但這並不意味著，政府在必要時刻不會進行檢測。

報導中指出，自從武漢病毒爆發以來，印尼已經對42人進行相關檢測，但結果全是陰性，這也引起一些人質疑，印尼是否真的擁有該病毒的檢測工具，對此，溫德拉說，印尼正在按照WHO的協議展開工作，並繼續為可能爆發的疫情做準備。