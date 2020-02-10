疫情暴露全球經濟「依賴中國」缺點　日經：可能損失650億美元

▲《日經》指出，新型冠狀病毒疫情爆發，曝露全球經濟依賴中國的缺點。圖為南韓首爾「韓國外換銀行」的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review，以下簡稱日經）9日以「冠狀病毒暴露全球依賴中國的負面影響」（Coronavirus exposes downside of global dependence on China）為題，指出中國製造業因疫情受創，連帶影響全球經濟。報導提到，如果中國製造業減少100億美元的生產，全球受到直接影響的損失產值大約67億美元，如果考慮到周邊產業，損失金額可能高達650億美元。雖然大陸預計10日陸續復工，但外界認為變數依然很多。

《日經》指出，自從2003年SARS疫情以後，中國在世界貿易之中所占份額成長兩倍以上，影響力持續成長。國際貿易中心（ITC）數據指出，中國是世界最大貿易國，在全球貿易總額之中占了12％，超越美國，如今全球經濟依賴中國的程度前所未有，但隨著冠狀病毒爆發，也揭露這種依賴將付出多大的代價。

▲新型冠狀病毒爆發影響全球經濟。圖為中國北京一名男子在證券公司觀看亞洲股價。（圖／達志影像／美聯社）



報導引述估計數據指出，如果中國製造業減少100億美元的生產，世界其他受到直接影響的地區將減少67億美元產值。如果考慮到連鎖反應與間接溢出效應（Spillover Effect）影響的周邊產業，損失可能高達650億美元。其中，南韓、日本、台灣與美國被特別點出，而台、韓經濟體規模比起美日相對較小，感受到的衝擊更大。

《日經》與日本經濟研究中心合作，分析歐盟的世界輸出入（Input-Output）數據發現，如果中國製造業減少100億美元產值，南韓對陸輸出的產品總額將減少將近3億美元，由於缺乏來自中國的供貨，能夠出口的成品也將損失大約2億美元。

此外，現代汽車國內三間工廠每周生產3.4萬輛汽車，如果中國進口的零件斷貨，可能導致停產，一周損失7000億韓元（大約5.87億美元）。三星電子向蘋果、華為提供零件，因此也難逃影響，而LG股價自去年底已經下跌7％。

▲中國供應鏈受創，台灣、美國也將受到影響。圖為美國加州奧克蘭的中國貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）



報導也舉台灣為例。蘋果手機晶片主要供應商台積電（TSMC）、生產相機鏡頭的大立光電雖然都在台生產，但仍會受到赴陸設廠、生產iPhone的鴻海影響。一名台灣投資公司分析師表示，「台積電與其他公司被預期成為5G智慧型手機市場的大贏家，但由於中國智慧型手機生產中斷，可能將迫使生產計畫降級緊縮。」

本田汽車（Honda Motor）、豐田汽車（Toyota Motor）都已宣布延長中國工廠的關閉期限，上述舉動將影響日本重要零件生產。美國蘋果手機與多項產品依賴中國零件供應，也無可避免地受到影響，產量下降。

《日經》指出，中國2018年海外投資金額高達8700億美元，尤其自2003年起在馬來西亞與印尼投資大幅擴展，但有鑑於新型冠狀病毒疫情爆發，北京當局可能失去海外投資動力，導致挹注於東南亞新興國家的資金流入方向逆轉。雖然中方預計10日陸續復工，但外界認為變數依然很多。

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