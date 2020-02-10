床單1周沒換！鑽石公主號隔離環境惡化　日男乘客手寫信提6大要求

▲ 鑽石公主號上有3600餘人隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本遊輪鑽石公主號累計已有130人確診感染武漢肺炎，剩下的3600名乘客及船員仍需待19日隔離結束後才能下船，不禁擔心在船上會有群聚感染的風險。其中一名日本男性乘客撰寫請願書致函厚生勞動省指出，政府不讓他們下船，但船內生活條件逐漸惡化，資訊不流通更引發乘客不安。

綜合日媒報導，該名男子今天（10日）聯絡厚生勞動省記者表示，由於所有乘客都在船艙內隔離，無法出外走動，只能透過船艙內的電話與30多名乘客通話，彙整他們的需求後撰寫一份手寫的請願書，要求改善船內環境及船員應對能力不足的狀況。

男子寫道，「全船自5日起被要求在船艙內隔離，但隨著時間推移，內部環境日益惡化」，提出更換已經使用近一周的床單、派出醫療團隊、向乘客提充分的資訊等6大要求。另一方面，信中也提到，船上工作人員在照顧高齡、患有疾病等特別需要照顧的乘客時不夠細心。

請願書6項要求如下：

1. 從隔離開始至今，床單已經將近一周沒有更換，房間也沒有打掃。船上生活環境正在迅速惡化，需要馬上採取行動。

2. 隨著隔離時間拉長，乘客健康狀況不斷惡化，但醫療資源不足。我們呼籲採取醫療對策，派遣專門的醫師、看護及保健師。

3. 每天都有新的感染者出現，但向乘客提供的資訊極其不足，使得焦慮情緒迅速增長。船上公告的資訊非常有限，因此許多人依賴社群媒體，在使用社群媒體的人與不使用的人之間造成資訊落差，加深人們的焦慮。

4. 旅客日常生活上的需求由船上服務中心窗口處理，但許多情況下，船上工作人員的反應有所不足，導致病人無人照料、需求被拒絕或是無人回應等等，要求新設窗口及安排保健師等專業人員支援。

5. 政府僅重視新型冠狀病毒，對高齡、身心障礙者或慢性病患者考慮不周。

6. 要求建立一個緊急窗口，讓所有人隨時都可以表達需求。

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