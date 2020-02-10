@marshandparsons as someone who suffers with alopecia, I find your advertisement on the London underground highly offensive to each and every person who suffers with any form of hair loss! #alopecia #hairloss #howtomakeapersonfeellikeshit pic.twitter.com/a0L5XKDJwh — Amelia King (@emking010314) February 6, 2020

▲部分民眾對這則廣告感到不滿。（圖／翻攝自推特／@emking010314）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國不動產公司「Marsh and Parsons」近日在地鐵站刊登一則廣告，廣告中的照片是特寫一名頂上稀疏的男子背影，並以「高採光的天窗」來比擬禿頭。廣告引起許多民眾反彈，但該公司目前沒有要撤下廣告的打算。

據Metro報導，這則具爭議的廣告海報被刊登在英國倫敦市的布里克斯頓（Brixton）車站內，海報照片用一個禿頭男子的背影作為底圖，並寫下標語「一個重要的天窗可以給你明亮又開闊的生活空間」的廣告詞。

把天窗和禿頭比喻在一起的海報，引起許多民眾的不愉快，「請你告訴我們這些脫髮症患者的家長，這種冒犯的廣告可以達到什麼效果」、「這對被禿頭困擾的人來說只有厭惡而已。」並透過社群網站要求Marsh and Parsons撤下這則廣告。

Marsh and Parsons回應，「我們不是有意讓大家感到不適，這則廣告已經用了多年，目的是將不動產仲介的行話或倫敦的地名結合人們的印象，過去沒有過這般的回應，但在這一天內大量的負面評論引起我們關心。」

Marsh and Parsons也說，這則廣告冒犯了許多乘客，對此深感抱歉。但目前該公司似乎沒有撤除廣告的打算。

▲有些男生有頭髮日漸稀疏的問題。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）