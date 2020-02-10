鑽石公主號確診130人！　郵輪母公司市值大跌1996億

▲鑽石公主號今（10）日又有60人確診武漢肺炎，感染人數累計130例。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

目前停靠於日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，至今已有130人確診武漢肺炎，其母公司「嘉年華郵輪有限公司」更傳出因此事件而股價大跌，蒸發市值約66.53億美元（約新台幣1996億元）。

據《新浪財經》報導，「鑽石公主號」郵輪為公主郵輪所運營，隸屬於1972年成立的嘉年華遊輪有限公司（Carnival Corporation & plc），該公司也是全世界最大的郵輪公司之一，擁有26艘船隻，旗下共11個郵輪品牌，市場占有率達49.2%。但據老虎證券統計，自1月20日後，嘉年華郵輪有限公司股價便重跌9.7億美元，累計蒸發市值為66.53億美元。

▼公主郵輪的母公司是全球最大的郵輪公司「嘉年華有限公司」（Carnival Corporation & plc）。

「鑽石公主號」船上約有3600多名乘客，由於一名患有武漢肺炎的80歲香港老翁而全船個人隔離14天，目前累計共有130人感染武漢肺炎，還有數十人出現不適症狀，預料確診人數將進一步增加。而船上的台灣旅客則有1人確診，新增確診個案中是否有台灣籍旅客，流行疫情指揮中心上在進一步確認中。